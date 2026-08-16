川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

川普以軍演耗費高昂且對北韓釋出不當訊號為由，下令大幅縮減美韓聯合軍演。（美聯社）

美國總統川普表示，他已告知五角大廈 「大幅縮減」與南韓 的聯合軍事演習，並暗示此一轉變是因為他對美國的這個長期盟友未能在美伊衝突中提供更多支持感到挫折。

川普周日在Truth Social上發文指出，這些軍演耗費高昂，且對北韓釋出「不恰當的訊號」，並提到他與北韓領導人金正恩關係非常好。首爾官員上周表示，一項為期10天、涉及約1萬8,000名南韓軍人的聯合軍演原訂周一開始，目標是應對來自北韓的新威脅。

川普表示，現在取消即將舉行的軍演為時已晚，但軍演規模將會縮減。

南韓與美國許多盟國一樣，不願意介入美國與以色列對伊朗 的戰事。川普先前曾抱怨歐洲盟友拒絕讓美國使用其機場發動攻擊。

川普在社群貼文中表示：「雖說有點不相關（？），我最近問南韓總統，他們是否願意加入我們，共同推動伊朗伊斯蘭共和國的無核化，他們回答：『不了，謝謝！』」

川普周日表示，他已指示國防部長赫塞斯「大幅縮減」與南韓的聯合軍演。

美國與南韓數十年來持續舉行聯合軍演，但在川普首次任期內與金正恩直接談判時，這些軍演曾受到限制。