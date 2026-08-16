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巨浪掀翻辛巴威渡輪增至84死 搜尋行動持續

中央社／哈拉雷16日綜合外電報導
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搜救人員持續在卡瑞巴湖（Lake Kariba）尋找渡輪翻覆後的生還者。（路透）
搜救人員持續在卡瑞巴湖（Lake Kariba）尋找渡輪翻覆後的生還者。（路透）

辛巴威警方表示，卡瑞巴湖超載政府渡輪翻覆事件今天又撈出更多遺體，罹難人數已經增至84人。

法新社報導，這艘載客渡輪是農村村民重要交通工具，11日在與尚比亞接壤、廣闊的卡瑞巴湖（Lake Kariba）上因水面湧浪而翻覆。

聲明指出，「今天下午又從湖中尋獲4具遺體，通報目前死亡人數為84人」、「警方證實，搜尋行動仍在持續，目標尋回已經確認失蹤的乘客」。

官員本週稍早時曾指出，這艘船核准承載數為90人，實際上卻搭載114名成人、5名船員，以及為數不詳的兒童。

民防單位12日表示，已經有77人獲救。根據警方回報已經尋獲84具遺體，意味這艘船至少載有161人。

參與打撈工作的警方人員表示，相信所有遺體最終都會尋獲，目前仍有多少乘客失蹤則不得而知。官員並未說明死者當中有多少兒童。據信多數成年乘客為村民及魚販。

精華 FAQ

  • 辛巴威警方表示，卡瑞巴湖政府渡輪翻覆後又尋獲4具遺體，使通報死亡人數增至84人，且搜尋行動仍在持續進行中。

  • 官員指出，渡輪核准載客90人，實際卻搭載114名成人、5名船員，並有不明數量兒童，明顯嚴重超載，增加翻覆後的傷亡風險。

  • 民防單位稱已救出77人，警方已尋獲84具遺體，但仍不清楚失蹤人數與死者中兒童比例；搜救隊預期遺體最終會陸續被找到。

遺體

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