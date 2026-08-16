我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約移民法庭95案集中排期 逾四分之三缺席遭令遞解

紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

哥本哈根驕傲遊行 守護同性之愛「兔兒神」現身街頭

中央社／赫爾辛堡16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
兔兒神（右二）、三太子現身哥本哈根驕傲遊行台灣隊，希望藉由展現台灣宗教與文化對酷...
兔兒神（右二）、三太子現身哥本哈根驕傲遊行台灣隊，希望藉由展現台灣宗教與文化對酷兒族群的包容，連結台灣與歐洲，促進跨文化相互理解。（台灣隊主辦單位提供）

戴著來自台灣、結合歌仔戲與彩虹意象的頭飾，呈現傳統藝術與現代平權造型的兔兒神，15日現身在哥本哈根驕傲遊行台灣隊伍中，傳統中守護同性之愛，兔兒神在遊行中向世界傳遞尊重與包容。

2026年哥本哈根驕傲遊行（Copenhagen Pride）迎來30週年，大會以「直到任務完成」（Until the job is done!）為主題，宣示平權運動將持續前行。

丹麥台灣商會與丹麥台灣協會聯合主辦、瑞典台灣協會協辦的「Team Taiwan」（台灣隊），以傳統與我們同行，平權帶我們向前（Tradition moves with us. Equality moves us forward）為核心精神，帶著兔兒神、三太子與台灣黑熊走上哥本哈根街頭。

為向國際社會介紹台灣對於酷兒族群的包容度，丹麥台灣協會特別策劃將民間傳統中象徵酷兒之愛與情感勇氣的「兔兒神」帶入遊行，並從台灣訂製了由歌仔戲頭冠設計師蘇艾茹打造的兔兒神頭飾，作為傳統中守護同性之愛的神祇，兔兒神向世界傳遞尊重與包容。

頭冠巧妙融合台灣歌仔戲（Taiwanese Opera）視覺美學、象徵LGBTQ+多元性的六色彩珠與粉紅底色，以及龍形飾品，將民間傳統與現代性別平等精神完美結合。

台灣隊主辦單位表示，丹麥與台灣分別為歐洲及亞洲的多元性別先驅國家，希望藉由展現台灣宗教與文化對酷兒族群的包容，連結台灣與歐洲，促進跨文化相互理解。

三太子代表勇於突破傳統框架的民俗活力，與象徵愛與祝福的兔兒神同框，向世界傳遞「台灣傳統文化能與現代自由、平等價值持續對話」的意涵。

除此之外，還有哥本哈根特色的Cargo E-Bikes電力輔助載貨單車隊，以及代表台灣堅韌精神與生態的台灣黑熊穿梭在台灣隊伍中。

丹麥台灣商會會長Betty透過新聞稿表示，希望透過每一次的相聚，凝聚海外台灣人的力量，讓我們彼此合作、互相支持，一起讓世界看見台灣、聽見台灣的聲音。

商會財務長王宥芯表示，身為亞洲第一個實現婚姻平權的國家，很自豪能將這份傲人的民主與平權成果帶到北歐。雖然在北歐的台灣人不多，但能凝聚大家的力量，一起在異鄉為台灣的自由、多元與人權價值發聲，讓世界看見台灣，真的無比感動。

除了遊行盛會，丹麥台灣協會亦於7日在駐丹麥台北辦事處圖書館舉辦多元性別講座，吸引30位台僑及歐籍友人參與，熱烈討論兩地酷兒現況並為遊行暖身。協會特別感謝駐丹麥代表鄭榮俊提供場地，讓台丹兩地酷兒族群有深度的對話空間，展現台灣堅守自由、民主與人權的現代進步價值。

由歌仔戲頭冠設計師蘇艾茹打造的兔兒神頭飾，作為傳統中守護同性之愛的神祇，兔兒神向...
由歌仔戲頭冠設計師蘇艾茹打造的兔兒神頭飾，作為傳統中守護同性之愛的神祇，兔兒神向世界傳遞尊重與包容。頭冠巧妙融合台灣歌仔戲（Taiwanese Opera）視覺美學、象徵LGBTQ+多元性的六色彩珠與粉紅底色，以及龍形飾品，將民間傳統與現代性別平等精神完美結合。（台灣隊主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 台灣隊以「傳統與我們同行，平權帶我們向前」為核心精神，帶著兔兒神、三太子與台灣黑熊參與遊行，強調台灣文化可以與現代平權價值並行。

  • 頭飾融合歌仔戲美學、六色彩珠、粉紅底色與龍形飾品，呈現LGBTQ+多元意象。整體設計象徵台灣民間信仰與性別平權能彼此對話、相互支持。

  • 台灣協會7日在駐丹麥台北辦事處圖書館舉辦多元性別講座，吸引30位台僑與歐籍友人參加，並感謝代表處提供場地，促進台丹兩地酷兒議題交流。

瑞典 丹麥

上一則

以色列屯墾民約旦河西岸奪地…巴勒斯坦家庭控遭攻擊 被迫在住家周圍豎柵欄

下一則

野火威脅全球…加拿大「滅火神器」成市場搶手貨

延伸閱讀

第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親嘉年華

第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親嘉年華
夏威夷「阿囉哈節」80年 系列文化慶典9月登場

夏威夷「阿囉哈節」80年 系列文化慶典9月登場
台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎

台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎
甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接

甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」