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邦代海灘槍擊血案後 澳洲11月啟動槍枝回購計畫

中央社／雪梨16日綜合外電報導
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雪梨一名民眾在邦代海灘大規模槍擊事件紀念地點放置石子，以悼念2025年12月14...
雪梨一名民眾在邦代海灘大規模槍擊事件紀念地點放置石子，以悼念2025年12月14日槍擊事件中的罹難者。（路透）

澳洲總理艾班尼斯今天表示，新南威爾斯州（New South Wales）將於11月開始實施槍枝回購計畫。這項政策是因應去年底雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生的15人遭槍擊身亡事件。

艾班尼斯（Anthony Albanese）政府已在今年1月通過相關法案，除了啟動槍枝回購制度外，也加強槍枝執照資格審查，並擴大對仇恨犯罪的打擊力度。

據信，邦代案槍手持有的強力槍枝都是合法購得的。根據政府去年數據，目前全澳合法槍枝達410萬支，其中超過110萬支集中在新南威爾斯州，這是澳洲人口最多的州。

這次槍枝回購規模將是自1996年以來最大的。當年在塔斯馬尼亞州（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）的重大槍擊案造成35人死亡，澳洲隨即展開槍枝管制與回購計畫。

艾班尼斯與新南州州長柯民思（Chris Minns）在聯合聲明中表示，這項計畫將自11月2日展開，民眾交回步槍與手槍，每支槍最高可領取1000澳元的補償。

艾班尼斯在電視談話中指出：「澳洲人對我們的槍枝法規感到相當自豪，但事實上現今澳洲的槍枝數量，已超過當年阿瑟港槍枝回購案推動時的規模。」

新南州近期因邦代海灘槍擊案推動改革，目前已限制個人最多只能持有4支槍。

精華 FAQ

  • 澳洲總理艾班尼斯宣布，新南威爾斯州將自11月2日開始實施槍枝回購計畫，作為回應邦代海灘槍擊案的重要改革措施之一。

  • 除了啟動槍枝回購制度外，澳洲政府也在今年1月通過法案，強化槍枝執照資格審查，並擴大對仇恨犯罪的打擊力度，以降低類似悲劇再發生的風險。

  • 此次回購被形容為自1996年阿瑟港槍擊案後最大規模，民眾交回步槍與手槍，每支槍最高可獲1000澳元補償；新州目前也限制個人最多持有4支槍。

槍擊 澳洲

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