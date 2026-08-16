我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

中博主赴靖國神社 痛批日本「把侵略說得道貌岸然」

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
8月15日這天，大批日本民眾前往位於東京的靖國神社為戰爭死難者祈禱，並紀念二戰結...
8月15日這天，大批日本民眾前往位於東京的靖國神社為戰爭死難者祈禱，並紀念二戰結​​束81周年，但靖國神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。(歐新社)

就在自民黨高層和高市內閣成員多人前往祭拜靖國神社之際，8月15日，中國短影音博主「李昇在路上」發布自己數月前赴靖國神社的影片並配文稱：歷史不會因為篡改和迴避就消失。評論區中國網友紛紛留言道：「銘記歷史，勿忘國恥」。

影片當中，李升表示，他進入靖國神社的第一反應不是憤怒，而是震驚和荒誕，一樁樁反人類的罪行卻被大面積抹除和淡化。為此，返回中國後他又專門走訪了南京、徐州、瀋陽、哈爾濱、重慶多處抗戰罪證遺址，就是為了撕開靖國神社這一隱藏數十年的歷史騙局。

據極目新聞，李升表示，他是今年4月去的靖國神社。館內的陳設對歷史進行修改，絕口不提侵略的事實，各種屠殺事件也絕口不提，甚至把自己偽裝成受害者。最讓他受不了的是，館內有一架零式戰機，其前身曾參與過重慶大轟炸，他作為一個重慶人看到非常難以接受。

「最讓人覺得可恨的是，它竟然把每一次侵略都說得義正詞嚴。」李昇在影片中說道，「就是這樣一座系統性篡改歷史的博物館，日本對小學生參觀免費，從孩子開始灌輸錯誤思想：戰犯是英雄，日本是受害者。」

接著，李升回到中國又分別去侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、徐州閔窩慘案遺址、瀋陽九一八歷史博物館、哈爾濱731部隊罪證陳列館、重慶大轟炸慘案遺址，將真實情況與靖國神社中展現的情況做對比。

李升表示，文字可以修改，展板可以選擇性刪減，但土地上留存的苦難不會憑空消失。哪一邊是正義，哪一邊是罪惡，歷史早就已經審判過了，篡改歷史的罪惡終將被歷史釘住，被刪掉的不會被遺忘，中國土地記得，中國人民記得。

資料顯示，靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。

中國外交部發言人8月15日表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，靖國神社是「戰犯神社」。

該發言人稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。

精華 FAQ

  • 李昇批評靖國神社刻意淡化日本侵略與屠殺事實，還把侵略包裝得義正詞嚴，甚至讓參觀者誤以為日本是受害者，認為這是系統性篡改歷史。

  • 他回到中國後，先後走訪南京大屠殺遇難同胞紀念館、徐州閔窩慘案遺址、瀋陽九一八歷史博物館、哈爾濱731部隊罪證陳列館與重慶大轟炸遺址。

  • 外交部表示，靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉甲級戰犯，日方再怎麼編造理由，都掩蓋不了為戰犯翻案、歪曲歷史與推動再軍事化的企圖。

靖國神社 日本

上一則

高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

延伸閱讀

小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」

小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」
日本政界參拜靖國神社 民進黨政府沉默了10年

日本政界參拜靖國神社 民進黨政府沉默了10年
日本自民黨高層 首度集體參拜靖國神社 防衛大臣小泉也出席

日本自民黨高層 首度集體參拜靖國神社 防衛大臣小泉也出席
日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴

日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」