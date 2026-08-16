高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗15日在二戰日本投降81周年，出席日本官方舉行的全國戰歿者追悼儀式與致詞。(歐新社)

8月15日是二戰日本宣布無條件投降81周年，日本防衛大臣小泉進次郎 及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社 。學者表示，參拜靖國神社有高度國際政治敏感，首相高市早苗 顧及美國、南韓、中國等觀感，採取相對保守的作法，避外交後座力。

台灣輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，高市早苗在今年終戰紀念日未參拜靖國神社，有其外交考量，當前日韓關係處在較好狀態，如果高市參拜，與南韓關係會受到很大破壞，日本也積極期待跟中國修補關係，日方想要創造年底APEC會議高市與中國國家主席習近平場邊會談的機會，參拜靖國神社問題採取克制立場。

何思慎說，高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜。高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

何思慎表示，高市早苗未延續前首相石破茂去年表達反省立場，這與高市自身歷史觀有很大關係，高市認為二戰日本並非發動侵略戰爭，是基於國家生存的自衛戰爭，高市當了首相後，不敢直白表達，但較石破茂歷史敘事後退。高市雖然未參拜靖國神社，但因其自身史觀，未來是否會在春秋祭時參拜靖國神社，仍留下可能。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，高市早苗過去擔任總務大臣、經濟安全保障大臣期間，持續赴靖國神社參拜，高市擔任首相後，中日關係不佳，美國更不希望高市挑釁中國與南韓，高市對參拜靖國神社問題上，表現得十分保守低調。

日本政要參拜靖國神社，大陸外交部向日方嚴正交涉、強烈抗議，南韓外交部對日方忘卻歷史、違背時代潮流之舉深感遺憾。

截至目前，中華民國外交部尚未表達正式立場。回顧過去，根據外交部紀錄，前總統陳水扁執政時期，曾五度就日本首相或內閣官員參拜靖國神社，透過外交部發表聲明。馬英九執政時期，外交部曾十三次就相關問題發表聲明。蔡英文至賴清德總統執政未就此表達政府立場。

何思慎表示，陳水扁時期可能因民進黨首度執政，跟中華民國歷史採取較為連結的做法，不只在日本政要參拜靖國神社議題上表達立場，也對南海、東海問題有較積極態度，例如陳水扁曾登太平島，陳水扁還曾延續前總統李登輝規畫，公布執行中華民國第一批領海基線。

何思慎說，從蔡政府到賴政府，採取相對對日傾斜做法，賴總統執政將中華民國台灣化，區隔中華民國在大陸期間的歷史，以及在二戰、日本殖民台灣等問題上，不再如過去政府表達我國清楚立場，其背後有領導人史觀問題，也有希望結合與日本的友好、連結美國，拉大台灣的安全縱深的現實外交思考。

郭育仁表示，包括台灣在內周邊國家，對日本政要參拜靖國神社問題的反應，不能以一概全。中國、南韓隨著領導人不同，對日方參拜靖國神社反應也不同，我國當然也是。如果真要談反對參拜靖國神社，最為反對的應該是美國，靖國神社合祀甲級戰犯是因美國主導的東京大審判而來。