「劇烈晃動像在彈跳床上」印尼7.7強震已釀47死 50傷含3中客

印尼7.7大地震，部分建築內部遭到嚴重破壞，柱子歪了、樓梯斷了、鋼筋也裸露出來。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 印尼佛羅雷斯島外海7.7強震，已造成47死、50傷與約2000人撤離。

印尼佛羅雷斯島外海7.7強震，已造成47死、50傷與約2000人撤離。 重點二： 震後至少235起餘震，山崩阻斷道路，搜救重點轉向瓦礫堆倖存者。

震後至少235起餘震，山崩阻斷道路，搜救重點轉向瓦礫堆倖存者。 重點三：中國遊客有3人輕傷，歐盟也啟動哥白尼衛星支援印尼救災。

印尼 東部佛羅雷斯島（Flores Island）外海15日清晨發生規模7.7強震，已釀成至少47人罹難、50人受傷、約2000人逃離家園。震後約3小時，當局即解除海嘯警報。據中國駐登巴薩總領館消息，有3名中國遊客在此次地震 中受輕傷。

心有餘悸的災民回憶，地震時「感覺像在彈跳床上」。印尼防災官員說，傷亡人數恐進一步攀升。

佛羅雷斯島外海規模7.7強震後約12小時，相隔數千公里的印尼西部蘇門答臘島也發生規模6.9強震，尚未傳出生命財產損失。印尼氣象氣候與地球物理局表示，第二起強震不會引發海嘯。

美聯社15日報導，7.7強震後，印尼至少發生235起餘震。印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托15日說，多地建築物有人受困瓦礫堆。目前搜救重點已朝向尋找可能被埋在瓦礫堆的倖存者，但是山崩切斷道路，導致救援行動更加困難。

目前有兩架直升機、一架飛機待命協助救援行動。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）指示透過歐盟的「哥白尼計畫」地球觀測衛星支援救災。她在社媒X寫道，「歐洲隨時準備部署該計畫支援印尼的搜救行動，這是我們在太空的眼睛。我們與印尼同在」。

37歲印尼某大學講師尤利安（Yulian Juita Ekalia）回憶，她被劇烈晃動驚醒，「當時家中所有東西都掉下來，像電視、我兒子的獎盃、碗架和衣櫃上的行李箱」。

美國地質調查所15日表示，印尼當晚還發生規模6.9強震。德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模6.4。GFZ還表示，該地震的深度為158公里，屬中層地震。

由於15日一早海水退去，震央附近納格克縣（Nagekeo）居民紛紛往高處逃難。那可能是海嘯即將來襲的徵兆。

雖然後來海嘯警報解除，當局仍呼籲民眾暫時不要返回受損建築物，避免餘震造成倒塌危險。根據印尼氣象氣候暨地球物理局，當地某些沿海地區監測到1.6公尺浪高。

數以百計居民即使過了好幾個小時依然留在戶外，期間佛羅雷斯島遭遇多起餘震，其中最大一起規模達6.1。

根據美國和印尼官方說法，這起淺層地震震央位在佛羅雷斯島北岸外海。這座島嶼主要是農村，少有高樓建築，災損情況仍在評估中。

佛羅雷斯島於1992年曾發生規模7.7地震，當時引發海嘯，約有2500人罹難。

蘇門答臘外海2004年則發生規模9.1的毀滅性強震，引發造成整個地區一共22萬人喪生的南亞海嘯，當中約有17萬印尼人，是有紀錄以來最嚴重的天災之一。

印尼15日發生多起地震，圖為搜救人員當天在瓦礫堆救出倖存者。（歐新社）