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「侵犯言論自由」法國15歲以下社媒禁令 遭憲法委推翻

編譯中心／綜合15日電
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法國國會通過法案，禁止15歲以下青少年使用社交媒體，原預計最快9月實施，不過，憲...
法國國會通過法案，禁止15歲以下青少年使用社交媒體，原預計最快9月實施，不過，憲法委員會14日推翻該法案；圖為法國總統馬克宏2025年11月在法國羅什福爾的拉法葉學院與初高中學生討論社群媒體的角色。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國憲法委推翻15歲以下社媒禁令。
  • 重點二：裁定認為法案侵犯言論與通信自由。
  • 重點三：馬克宏要求重擬法案，盼明春前上路。

法國國民議會上月通過一項禁止15歲以下未成年人使用社媒的法案，然而憲法委員會14日正式駁回該法案，認定其侵犯言論與通信自由。法院裁決令積極推動此案的總統馬克宏遭遇挫折。馬克宏已指示總理勒科爾尼重新起草相關法案，以期消除委員會的疑慮。

香港文匯報報導，委員會裁定，該法案第一條侵害15歲以下青少年的言論與表達自由，認為相關限制「既不適當、非屬必要，亦不符合比例原則」。委員會指出，該禁令涵蓋範圍過廣，未根據平台功能、內容及實際風險加以區分，也未考慮未成年人的年齡、成熟程度、家庭情況等個體差異。

此外，該法案實際要求包括成年人在內的所有用戶證明年齡，卻沒有對年齡驗證的方式和範圍提供足夠法律保障，可能侵犯私隱權。

據報導，有聲音認為，這一判決對馬克宏而言是沉重打擊，原因是馬克宏已將該立法作為其任期最後一年的施政重點。裁決公布後，法國總統府14日發布公告，表示馬克宏已指示總理勒科爾尼盡快重新研擬一份在法律層面更穩健的新立法草案，目標是在明年春季法國總統大選前正式實施相關禁令。

批評人士指出，此類未成年社媒禁令可能效果並不理想，甚至會產生意想不到的後果。法國國民議會議員德拉波特稱該法案「起草倉促，且過於含糊、寬泛」。

報導指出，法國議會上月21日以壓倒性多數通過「保護未成年人免受使用社媒所帶來風險的法律」，原定下月1日起實施，使法國成為歐洲第一個跟進澳洲做法的國家。馬克宏4月時曾敦促青少年「關掉電子設備、閱讀書籍，成為更好的公民」。

澳洲已於去年12月開全球先河，立法禁止16歲以下未成年人使用Facebook、TikTok及YouTube等社媒平台。其他歐洲國家目前也推動類似措施，英國時任首相施凱爾6月宣布，自明年1月起禁止16歲以下青少年使用社媒，英國議會計畫在聖誕節前表決該提案。西班牙、希臘和丹麥亦計畫對社媒使用設定最低年齡限制。

精華 FAQ

  • 國民議會通過的法案，原本要禁止15歲以下未成年人使用社媒平台，並要求用戶證明年齡，目的是降低青少年接觸社媒風險。

  • 憲法委認為法案對15歲以下青少年言論與表達自由的限制過於廣泛，既不適當也非必要，且未依平台功能、內容與風險區分，違反比例原則。

  • 裁決後，馬克宏已指示總理勒科爾尼重新起草更穩健的法案，希望補強法律疑慮，並在明年春季總統大選前正式推動相關禁令。

香港 馬克宏

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