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法國林火9成人為 警逮470縱火犯 西南部火情再起

編譯中心／綜合15日電
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法國一名消防員14日在西南部朗德省撲滅一場林火。 （路透）
法國一名消防員14日在西南部朗德省撲滅一場林火。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國南西部朗德省林火再起，已燒毀1600公頃並疏散650人。
  • 重點二：法國今年入夏以來火災頻仍，過火面積約12萬公頃，9成由人為引發。
  • 重點三：歐洲多國同陷熱浪與林火，克羅埃西亞、德國、希臘、西班牙均傳疏散。

法國多地本周氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達1600公頃，撤離650人。朗德省當局表示，這場火於本月13日開始燃燒，至15日凌晨加劇，現場有550名消防員滅火。

法國新聞台報導，朗德省首長克拉弗魯爾（Gilles Clavreul）說，迫於情勢，必須展開新一波疏散行動，涉及上百人，累計650人，但目前沒有房屋受損。

另一方面，法國、德國、希臘、西班牙、克羅埃西亞等國出現嚴重林火，大量民眾被迫疏散。法國內政部14日表示，自7月1日來，已有474人因涉嫌縱火被捕，包含183名未成年人。

綜合BBC、衛報報導，約70%被捕者涉嫌故意縱火，其餘則為意外縱火。其中，一名15歲男孩涉嫌與波爾多機場附近火災有關而被拘留，該火情導致兩名消防員殉職、部分航班延誤。據法國當局初步統計，今年入夏以來，法國各地林火過火面積累計已達約12萬公頃，9成火情由人為引發。目前西南部朗德省、西北部伊勒—維萊訥省等地的林火仍未撲滅。

克羅埃西亞度假勝地14日發生火災，造成1死40傷，1200人被迫撤離。同日，在德國北萊茵—威斯特法倫州靠近比利時、荷蘭的許爾特根森林，林火引爆了二戰時期遺留的一些未爆彈藥，爆炸反過來又加劇了火勢，約2300名居民緊急疏散。希臘14日緊急疏散約500名度假遊客，多地發布最高級別火情警報；西班牙林火蔓延數萬公頃，迫使約700人撤離。

另外，英國迎來今年第5波熱浪，該國鐵路基建再次受到「烤驗」。英國東薩塞克斯郡在當地時間13日下午發生火車出軌，造成至少20人受傷；14日下午，埃塞克斯郡附近又有一列列車出軌，暫無重大傷亡報告。專家指出，高溫影響鐵路路軌狀況，可能導致火車出軌。

精華 FAQ

  • 朗德省林火已燒毀約1600公頃，當局緊急疏散650人，現場有550名消防員投入滅火。雖然火勢仍未完全受控，但目前尚未傳出房屋受損。

  • 自7月1日以來，法國已有474人因涉嫌縱火被捕，其中包含183名未成年人；約70%屬故意縱火，其餘多為意外引燃，顯示火災與人為因素高度相關。

  • 克羅埃西亞火災造成1死40傷、1200人撤離；德國林火引爆未爆彈藥，約2300人疏散；希臘與西班牙也各自進行撤離，英國則因熱浪影響鐵路安全。

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