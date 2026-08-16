日本防相參拜靖國神社、自民黨3高層罕見集體同行 中韓抗議

日本防衛大臣小泉進次郎（前中）是未來自民黨黨魁和首相的熱門人選。圖為他15日前往靖國神社參拜。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本防相小泉進次郎等高層8月15日參拜靖國神社，引發中韓抗議。

日本防相小泉進次郎等高層8月15日參拜靖國神社，引發中韓抗議。 重點二： 自民黨3高層罕見集體同行參拜，高市早苗則改以玉串料奉納。

自民黨3高層罕見集體同行參拜，高市早苗則改以玉串料奉納。 重點三：中國批評靖國神社為戰犯神社，南韓也憂此舉損害日韓關係。

8月15日是二戰日本 宣布無條件投降81周年，直到靖國神社 於當天黃昏閉門，首相高市早苗未前往參拜，但以她兼任的執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。但包括該黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎的黨政要員仍前往參拜。

除了小泉，還有日本經濟安保大臣小野田紀美等三位高市政府閣員前往參拜。這是日本連7年有現任閣員這天前往參拜。

中國外交部表示強烈抗議，靖國神社供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖，已向日方提出嚴正交涉。

中國國防部發言人蔣斌說，警告日本若成為禍根亂源，「必將再次受到正義審判和歷史清算」。

南韓 總統李在明15日在首爾發表朝鮮半島「光復81周年談話」。他提到，要延續韓日關係的發展成果，兩國民眾需建立牢固互信，而互信源於對彼此歷史傷痛的理解與真誠共情。

南韓外交部15日也對日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社做出回應。南韓外交部表示，南韓政府對日本高層，又一次向美化日本過去的侵略戰爭且合祀戰犯的靖國神社奉納供品或參拜，深感遺憾及痛心；小泉此舉恐影響目前良好的日韓關係。

位於東京千代田區的靖國神社，合祀二戰的日本14名甲級戰犯，若日本主要政治人物前往參拜或奉納供品的祭祀費，往往令曾遭日本軍國主義侵略的國家感到憤怒或遺憾。

包含總務會長有村治子和選舉對策委員長西村康稔的自民黨「黨三役」（三大要職），15日由幹事長鈴木領銜前往參拜。由於過去自民黨幹部這天往往是個別前往參拜，因此，這三人此次集體參拜很罕見。日媒引述自民黨人士報導，這過去幾乎沒有先例。

包括政務調查會長，日本政黨通常在總裁下設「黨四役」（四大要職）。日媒15日引述消息人士報導，自民黨現任政調會長小林鷹之當天原本有意一起前往靖國神社，但鑑於日本前經濟安保大臣小林的老家、也是他當選眾議員的選區千葉縣因豪雨引發災情，所以勘災優先。

高市透過隸屬自民黨內現存唯一派系「志公會」（麻生派）的鈴木奉納玉串料。鈴木參拜後指稱，「謹向為我國奠基的英靈致上感謝和哀悼。充分理解高市總裁平日對這些英靈的心意，因此以代表本黨『執行部』（即總裁及黨四役）的方式，由本人與有村、西村三人一起參拜」。

日本時事通信社15日報導，高市雖未前往參拜，但她出席東京千代田區的「日本武道館」舉行的全國戰歿者追悼儀式前，先在日本武道館的停車場朝靖國神社方向遙拜。