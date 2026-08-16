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日本終戰日演說 高市早苗未提「反省」 學者：反映自身戰爭史觀

編譯中心／綜合15日電
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兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗15日在二戰日本投降81周年，出席日本官方舉行的...
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗15日在二戰日本投降81周年，出席日本官方舉行的全國戰歿者追悼儀式與致詞。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高市早苗終戰日致詞未提日本對戰爭的反省。
  • 重點二：此舉被認為延續安倍系風格，強調面向未來。
  • 重點三：學者指出其措辭反映日本被動受戰爭的史觀。

8月15日是二戰日本投降81周年（日本稱為「終戰日」），首相高市早苗當天在日本政府舉行的全國戰歿者追悼儀式致詞時，並未像去年時任首相兼自民黨總裁的石破茂，提到對日本發動戰爭的「反省」。有日本學者認為，高市此舉反映出她對過去戰爭的歷史認知。

全國戰歿者追悼儀式是日本官方舉行的大型追悼儀式，包含日本天皇德仁、皇后雅子、高市和戰歿者遺族等各界人士，約4100人參加。

這次是高市去年10月就任後，首次以首相身分出席上述儀式與致詞。高市致詞時並未沿襲去年石破的措辭，日本每日新聞15日報導說，她的措辭除了自己的風格，也回到她視為政治導師的已故首相安倍晉三風格，例如「日本能為解決各國面臨的各種議題發揮重要作用，並能以印太閃耀的燈塔，成為值得依靠、信賴的國家」。該報導說，比起過去，她更希望藉此展現「重視未來」的姿態。

去年適逢二戰日本投降80周年，石破致詞時表明，絕不能再走錯誤的道路，必須又一次將對於那場戰爭的反省及教訓，深刻地銘記於心。這也是時隔13年，日相首次在這天致詞時使用反省一詞。

回顧日相過去在這天致詞時的措辭，1993年的細川護熙提到戰爭加害責任時，對亞洲鄰國表達哀悼之意；1994年的村山富市更提到「深刻反省」及「矢言不戰」（即立誓不再發動或參與任何戰爭）。直到2012年的野田佳彥，日相致詞時都提到反省。

但自從2013年，當時安倍二度拜相，這天致詞時就不見反省與「矢言不戰」，也不再提到對亞洲鄰國的加害責任。他卸任後的菅義偉和岸田文雄也不提反省。

反觀德仁致詞時，又一次提到深刻反省與「殷切期盼不會再有戰爭的慘禍」，並沿用去年首度提到的「今後也要持續傳承戰爭期間及戰後的苦難」。德仁昨致詞時還表示，衷心期盼今後長久持續地追求和平及人民的幸福。

日本共同社報導說，在當前國際情勢動盪下，包含解禁出口武器，日本正推進二戰後長期奉行的安保政策轉型，如何傳承戰爭慘劇的記憶及教訓備受考驗。

日本明治大學教授山田朗認為，高市「不讓戰爭的慘禍又一次發生」的措辭，是用日文文法的使役（驅使）形，可能反映出她覺得「日本過去並非主動發動戰爭，而是被捲入戰爭的受害者」史觀。

日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼...
日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼念戰死者。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她在全國戰歿者追悼儀式致詞時，沒有像去年石破茂那樣提到對日本發動戰爭的「反省」，因此引發外界關注，也被視為她歷史觀與前任不同的訊號。

  • 明治大學教授山田朗指出，高市使用「不讓戰爭的慘禍又一次發生」這類使役表達，可能意味她認為日本並非主動發動戰爭，而是被捲入戰爭的受害者。

  • 過去不少首相會提反省與對亞洲鄰國的加害責任，但自2013年安倍晉三後，相關措辭逐漸消失；石破茂去年曾恢復使用反省，高市今年則又未提。

日本 石破茂 高市早苗

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