我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

日中交惡加劇 東亞陷巨大風險

記者陳言喬
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中日長期互不信任，台灣議題成為雙方關係惡化導火線。
  • 重點二：歷史爭議未解，日本靖國神社問題持續刺激中國反彈。
  • 重點三：日本強化聯美與防衛布局，東亞多國因此升高衝突風險。

從種種跡象看，中日關係短期內改善應不可能，而中日關係惡化，影響不僅是兩國，整個東亞都上升到一個巨大風險地域，各國都難置身其外。

中日長年猜疑與彼此不信任，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」只是雙方關係轉壞的導火線。中日雙方在歷史問題、戰略目標南轅北轍，註定成為兩國難解的死結。

先說歷史問題，很多人認為，這麼多年了，中國為何不翻篇，不依不饒追著要日本道歉；日本多數民眾更認為，如果連參拜自己國內的靖國神社都不行，日本還算主權國家嗎？

安倍晉三曾在台北忠烈祠當著國軍抗戰英烈牌位前說：「所有為國犧牲的人都是值得尊敬」。他的觀念代表絕大多數日本人想法：為國獻出生命的人，不論他如何死的，都應被尊敬供奉。靖國神社的戰犯就是為國而死，「國外愈干涉，我們愈要紀念」。

但是，被遠東軍事法庭判死處決與戰場上陣亡將士，不能相提並論。靖國神社供奉的14名甲級戰犯、2000名乙級與丙級戰犯，他們是殘害亞洲多國上千萬無辜平民的殺人兇手。

日前，高市早苗對過世的中國前總理朱鎔基致哀，日本使館甚至降半旗。但朱鎔基在2000年10月訪日當眾對日本官方說，「你們還未對二戰罪行正式公開向中國道歉」。所以對中國來說，歷史問題並未翻篇。

再說戰略目標，日本深度綁定美國、拉攏韓國，經援東南亞各國，但隨著中國軍力的強大，日本愈來愈擔憂自身安全，進一步與印度、澳洲、菲律賓甚至台灣共同圍堵中國，台灣被大陸視為國家統一、民族復興的核心標的，日本著墨台灣，讓中日關係更惡化。

再是日本有意廢棄「無核三原則」，8月4日發布年度防衛白皮書，更把中、俄、北韓定義為「重大且緊迫的威脅」，北韓回應這是「再侵略白皮書」；中國軍方官媒回應「廣島長崎的昨日，未必不會是日本的明天」；俄羅斯總統普亭乾脆去「日本固有領土、擇捉島」表明態度。日本突與這麼多鄰居惡化，何以致之？

精華 FAQ

  • 文章認為，中日長年存在猜疑與不信任，且在歷史問題、戰略目標與台灣議題上分歧極深，因此雙方短期內幾乎不可能修復關係。

  • 文中主張，靖國神社供奉甲級戰犯等爭議人物，對中國而言象徵日本未真正反省二戰罪行；因此即使日本社會認為是主權與追思問題，中國仍無法接受。

  • 因為日本加強聯美、拉攏周邊國家並涉入台灣議題，又被指有意調整防衛與核政策，導致中、俄、北韓等鄰國同時升高警戒，區域衝突風險明顯上升。

靖國神社 日本 高市早苗

上一則

法國林火9成人為 警逮470縱火犯 西南部火情再起

下一則

「侵犯言論自由」法國15歲以下社媒禁令 遭憲法委推翻

延伸閱讀

考量衝擊與中國和南韓關係 高市早苗擬不參拜靖國神社

考量衝擊與中國和南韓關係 高市早苗擬不參拜靖國神社
學者看原爆紀典安排：為緩和對陸關係 日本對台轉謹慎

學者看原爆紀典安排：為緩和對陸關係 日本對台轉謹慎
朱鎔基去世 日本駐北京使館降半旗致哀

朱鎔基去世 日本駐北京使館降半旗致哀

重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？

重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」