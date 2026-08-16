我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「冰雪奇緣3」明年感恩節上映：安娜要結婚 雪寶有了女朋友

植物奶「含有大量添加物」消費者重回牛奶懷抱

休達再傳移民企圖越境 摩洛哥加強維安逮捕近300人

中央社／費尼迪克15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙政府統計，7月30日至31日，超過7.2萬名移民從鄰國摩洛哥非法進入休達，...
西班牙政府統計，7月30日至31日，超過7.2萬名移民從鄰國摩洛哥非法進入休達，其中大多數其後返回摩洛哥，但仍有數千人留在當地。（新華社）

社群媒體近日出現訊息，號召移民於15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）邊境。摩洛哥媒體Le360今天報導，共有294人遭逮捕，其中46人是摩洛哥人，其餘來自撒哈拉以南非洲。

一名匿名官員告訴法新社，逮捕行動是「旨在防止移民企圖非法前往休達的例行行動」。

在休達和西班牙的另一個北非飛地麥里亞（Melilla）附近的森林，是來自撒哈拉以南非洲移民等待進入兩地的聚集地，尤其是在夏季。

今天遭攔截的移民之一、22歲的達瓦德（Abdessamad Dawad）說，他想「來到歐洲，因為我的祖國蘇丹問題叢生，局勢也不安全」。

同樣來自蘇丹的25歲移民雅庫布（Chams Edine Yakoub）也說，自己一直在尋找機會，因為「在休達、在歐洲，人們受到比較好的照顧」，反觀他的家鄉，「沒有工作、沒有錢、沒有住處，什麼都沒有，我發誓」。

該名官員並未透露遭拘留人數，僅稱逮捕行動屬於「大規模的安全部署」的一環，目的是避免類似越境事件再度發生。

摩洛哥當局12日宣布一系列措施，以防範另一波移民湧入休達。此前社群媒體再度流傳不實訊息，聲稱休達邊境即將開放。

摩洛哥媒體Le360及Hespress報導，當局近日已逮捕逾60人，指控他們在社群媒體煽動或鼓吹非法移民。

7月30日，以摩洛哥人為主的約7萬2000名移民在數日內湧入擁有8萬4000人口的休達，不過絕大多數移民不久後就返回摩洛哥。

路透社稍早報導，摩洛哥警方15日逮捕至少111名試圖進入休達的移民。

摩洛哥內政部消息人士告訴路透社，被拘留者包括109名來自撒哈拉以南非洲的移民，以及2名在費尼迪克（Fnideq）或周邊地區遭逮捕的摩洛哥公民。

西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，摩洛哥警方還使用催淚瓦斯，驅散聚集在距邊境約3公里山丘上的移民。

精華 FAQ

  • 摩洛哥媒體報導，共有294人遭逮捕，其中46人是摩洛哥人，其餘多來自撒哈拉以南非洲。當局表示，這是為防止移民非法前往休達的例行安全行動。

  • 受訪移民表示，蘇丹等原籍國局勢不安全、缺乏工作與生活資源，因此希望到休達或歐洲尋求更好的照顧與生計，顯示戰亂與貧困是主要推力。

  • 摩洛哥12日宣布多項防範措施，並逮捕逾60名被指在社群媒體煽動非法移民者；15日警方又攔截至少111人，還以催淚瓦斯驅散邊境附近聚集人群。

移民 休達 南非

上一則

日本居酒屋陷倒閉潮：食材成本激增、續攤文化退場

延伸閱讀

西班牙飛地移民危機 官員促歐盟用籌碼確保摩洛哥配合

西班牙飛地移民危機 官員促歐盟用籌碼確保摩洛哥配合
西班牙：7萬非法入境休達的移民 已返回摩洛哥

西班牙：7萬非法入境休達的移民 已返回摩洛哥
西班牙休達危機 折射歐盟移民政策困境

西班牙休達危機 折射歐盟移民政策困境
摩洛哥稱休達移民潮釀11死 西班牙統計已72人喪生

摩洛哥稱休達移民潮釀11死 西班牙統計已72人喪生

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬
華郵：王虹在北京曾受挫 若留在中國能奪菲爾茲獎？

華郵：王虹在北京曾受挫 若留在中國能奪菲爾茲獎？