又傳強震 印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

圖為15日印尼東努沙登加拉省在當天強震後，1家6口人在戶外暫避。（歐新社）

美國地質調查所（USGS）15日表示，印尼 當晚發生規模6.9強震。德國 地球科學研究中心（GFZ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模6.4。

GFZ還表示，該地震 的深度為158公里，屬中層地震。