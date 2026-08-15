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又傳強震 印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

編譯茅毅／即時報導
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圖為15日印尼東努沙登加拉省在當天強震後，1家6口人在戶外暫避。（歐新社）
圖為15日印尼東努沙登加拉省在當天強震後，1家6口人在戶外暫避。（歐新社）

美國地質調查所（USGS）15日表示，印尼當晚發生規模6.9強震。德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模6.4。

GFZ還表示，該地震的深度為158公里，屬中層地震。

精華 FAQ

  • 根據內文，這起地震位於印尼北蘇門答臘。報導指出，德國地球科學研究中心以該地區為震央來源，顯示此次地震發生在蘇門答臘島北部附近。

  • 美國地質調查所USGS表示，這起地震規模為6.9；德國地球科學研究中心GFZ則通報規模為6.4。兩者在數值上略有差異，但都顯示這是一場較強地震。

  • GFZ指出，這起地震深度為158公里，屬於中層地震。一般來說，震源較深的地震可能影響範圍較廣，但地表強烈搖晃程度未必與淺層地震相同。

印尼 德國 地震

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