全球最繁忙機場在亞洲這國 半年迎3840萬人次 關鍵曝光

南韓仁川國際機場國際旅客量，已經超越倫敦希斯洛和新加坡樟宜機場，成為全球最繁忙國際機場。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 仁川機場半年接待3840萬國際旅客，躍居全球最繁忙國際機場。

仁川機場半年接待3840萬國際旅客，躍居全球最繁忙國際機場。 重點二： 美伊衝突削弱杜拜轉運功能，旅客改經仁川直飛或轉機。

美伊衝突削弱杜拜轉運功能，旅客改經仁川直飛或轉機。 重點三：南韓觀光升溫與航線擴張，進一步推升仁川機場優勢。

全球最繁忙國際機場不再是中東的杜拜 。2月底伊朗 戰事爆發後，杜拜機場在數日內幾乎全面關閉，國際旅客數量急降，龍頭寶座因此換人坐。國際機場協會(ACI)的初步統計顯示，南韓仁川機場 的國際旅客量已經超越倫敦希斯洛和新加坡樟宜機場。去年，仁川還排第三名，落後杜拜與希斯洛。

仁川機場周四表示，2026年上半年共接待3840萬人次國際旅客。主要是美伊衝突削弱中東機場轉運功能，歐亞旅客改採直飛，或改經仁川而非杜拜轉機。從歐洲飛抵仁川轉機的旅客人數，今年上半年較去年同期成長三分之二。

英國「金融時報」(Financial Times)報導，仁川機場去年國際旅客運量排名第3，僅次於杜拜機場和希斯羅機場(Heathrow)，緊接其後依序為樟宜機場、阿姆斯特丹史基普機場(Schiphol)及伊斯坦堡IGA機場。

整體而言，美國亞特蘭大的哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)仍是全球最繁忙機場，但其客運量大多來自國內航線。

國際機場協會(ACI)初步數據顯示，杜拜機場國際旅客人數大幅下滑後，已跌出國際旅客運量前幾名。國際機場協會表示，這些數據「仍有待最終確認」，完整資料將於下月公布。

杜拜機場於2月底美伊衝突爆發後的幾天內幾乎全面關閉。儘管阿聯酋航空(Emirates)數日內恢復航班，但前往及經由杜拜機場轉機的旅客人數，仍未恢復至戰前水準。

國際機場協會數據顯示，杜拜機場國際旅客人數從2月的740萬人次大幅降至3月的250萬人次，此後逐步回升，6月約達470萬人次。

仁川機場表示，今年上半年從歐洲飛往仁川、再轉乘接駁航班的旅客人數，較去年同期增加2/3。

仁川機場指出：「隨著杜拜等中東機場的轉機功能受到美伊衝突削弱，原本以杜拜為中心的航空旅遊需求，包括杜拜與歐洲之間的航線，已轉向經由仁川機場的直飛及轉機服務。」

此外，中國及日本旅客增加、加上「KPop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)等文化影視作品推波助瀾，掀起南韓觀光熱潮。而維珍航空(Virgin Atlantic)今年也開設希斯羅機場飛往仁川的航線。

仁川機場2001年啟用後持續擴建，並開發更多服務吸引轉機旅客，包括在航廈內設置飯店及24小時三溫暖。航廈內還設有免費小憩區、博物館，以及協助迷路旅客導航的機器人。