現行制度被批像帝王 李在明：南韓總統應改4年2任

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李在明主張將南韓總統任期改為4年兩任制，以落實責任政治。

李在明主張將南韓總統任期改為4年兩任制，以落實責任政治。 重點二： 他強調這是2022年競選時就提出的修憲承諾，立場至今未變。

他強調這是2022年競選時就提出的修憲承諾，立場至今未變。 重點三：南韓現行5年不得連任制度遭批像帝王總統制，修憲需朝野協商。

南韓 總統李在明 14日在社媒X平台發文表明，將總統任期改為4年兩任制，以實現責任政治，並加強地方自治與人民的基本權利，這是他2022年首度競選總統時就提出的修憲承諾，也是自己一貫堅持的立場，至今沒變。

現行南韓憲法規定，總統一任5年且不得連任。有批評人士形容，南韓的總統制根本是「帝王總統制」。

李在明在上述發文寫道，大多數國民都認同，已沿用40年的現行憲法不合時宜，有必要予以修改；若啟動修憲，具體內容應由國會透過朝野協商決定。

韓聯社14日引述青瓦台官員報導，李在明傾向推動修憲，將總統一個任期改為4年且能連任一次，並強化國會的權力。根據該官員轉述，李在明認為，這是南韓人民最能接受的修憲方案。

上述官員說，李在明也認同南韓總統權力高度集中的體制問題。

上述官員還說，李政府希望透過總統兩任制彌補總統集權制的局限，但並非要改為內閣制，也不是主張改為半總統制（雙首長制）等制度；由於南韓修憲需國會議員200人以上同意，因此最好在國會進行朝野政黨協商和推動。

韓聯社報導，修憲是李政府的「頭號施政要務」。在李政府去年6月上台後，國政企畫委員會就將引進4年兩任制與兩輪選舉制等制度納入修憲方案。