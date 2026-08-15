被控論文抄襲 劍橋41歲非裔教授辭職後驚傳身亡

陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劍橋41歲非裔教授阿爾戴辭職後被發現死亡。

劍橋41歲非裔教授阿爾戴辭職後被發現死亡。 重點二： 警方初步研判為意外，未發現可疑情況。

警方初步研判為意外，未發現可疑情況。 重點三：他先前遭指控論文抄襲與履歷不實引發爭議。

據紐約郵報報導，陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴(Jason Arday)周五被發現死亡。此前，他因遭指控涉嫌抄襲，以及在過往任職經歷等方面存在不實陳述，而辭去在劍橋大學的職務。

現年41歲的阿爾戴據報曾是劍橋大學歷來最年輕的黑人教授。他在倫敦南部被發現時已失去反應，隨後被現場宣告死亡。英國「每日電訊報」(The Telegraph)報導稱，警方目前將案件視為意外，暫未發現任何可疑情況。

倫敦警察廳(Metropolitan Police)發言人表示，「很遺憾，一名41歲男子在現場被宣告死亡。他的近親已獲通知，警方人員也正在向家屬提供支援。」

警方補充指出，目前沒有跡象顯示事件涉及可疑情況，案件由倫敦警察廳中央南區指揮單位負責調查，相關資料將提交驗屍官進一步處理。

阿爾戴此前因面臨持續的爭議與調查，於8月5日辭去劍橋大學職務。他當時表示，自己離職的原因之一，是長期承受「無休止的公眾審視」。

這名社會學教授過去曾被視為學術界多元化的代表人物。然而，劍橋大學此前已就涉及他的多項指控展開調查，包括其博士論文涉嫌抄襲，以及其官方履歷中部分過往任職經歷是否存在不實陳述。

阿爾戴當時表示，辭職是「一個已經達到極限的人所作出的決定」，並稱「任何一個人都不應被合理期待去承受超過這種程度的事情」。

有關爭議的核心之一，是阿爾戴的博士論文涉嫌存在大量文字抄襲。

比利時根特大學博士後研究員科夫納斯(Nathan Cofnas)上月在Substack發表文章，詳細列舉多個案例，指稱阿爾戴的博士論文部分內容疑似存在抄襲。

後續分析則指出，阿爾戴論文中有超過100個段落，被指與布魯內爾大學(Brunel University)學生寶拉・茲沃茲迪亞克-邁爾斯(Paula Zwozdiak-Myers)的論文高度相似，部分內容甚至被指疑似直接取自對方作品。

除了論文爭議外，阿爾戴也被指在劍橋大學官方個人簡介中，聲稱自己曾在俄亥俄州立大學(Ohio State University)、格拉斯哥大學(University of Glasgow)及杜倫大學(Durham University)等三所學術機構任職，但相關說法後來受到質疑。

在調查展開初期，劍橋大學曾公開支持阿爾戴，並形容針對他的批評是一場「卑劣的、旨在破壞其公信力的運動」。

阿爾戴則承認自己的職業生涯中存在一連串錯誤，但否認自己是「說謊者和幻想家」。

阿爾戴過去也曾分享許多引人注目的個人經歷。他曾表示自己患有自閉症譜系障礙及癲癇，並稱自己在11歲以前都無法以言語溝通。

此外，他還曾聲稱自己年輕時是一名職業足球員，並取得包括「在35天內完成30場馬拉松」、為慈善機構籌得數百萬美元，以及參加職業司諾克比賽等多項成就。

這些說法近來同樣受到外界質疑，也進一步加劇了圍繞他的爭議。

阿爾戴最終在持續的輿論壓力及校方調查下辭去劍橋大學職務。如今，他在41歲時被發現死亡，相關事件也引發外界對其生前所面臨爭議及長期公眾壓力的關注。