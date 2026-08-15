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1主因造成 7成太空人視力惡化 歐洲太空總署求解

編譯易起宇／綜合報導
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太空的無重力環境容易造成太空人視力受影響下滑，歐洲太空總署委託新創公司Silot...
太空的無重力環境容易造成太空人視力受影響下滑，歐洲太空總署委託新創公司Siloton研究解方。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ESA委託Siloton研發太空視網膜掃描方案。
  • 重點二：太空飛行相關神經眼科症候群影響約7成太空人。
  • 重點三：新裝置盼提早偵測病變並降低深空任務風險。

歐洲太空總署(ESA）正嘗試了解太空人在太空中會視力變差的原因，以趕在加深這種風險的更長途太空飛行即將到來之前，想出治療或甚至預防這種狀況的方法。

美國媒體Wired報導，ESA已委託英國眼部掃描新創公司Siloton研發解決方案，以趕在國際合作的阿提米絲登月計畫和其他深空任務之前。該公司將使用量子技術縮小眼部檢測設備的核心零件，使其得以塞進一個比硬幣還小的光子晶片上。

Siloton創立於2020年，目前正和英國國民保健署(NHS）合作，讓有視網膜病症的患者可在家自行掃描。共同創辦人技科技長艾倫表示，「ESA也有非常類似的需求，只是環境完全不同」。

太空人主要會面臨的眼疾叫做「太空飛行相關神經眼科症候群」(SANS），是一種因長期待在低重力環境下所造成的一系列眼部和腦部病變，據美國太空總署(NASA）統計，國際太空站(ISS）上約七成的太空人都受此症狀影響。

其中一個顯著案例就是NASA太空人菲力普斯(John Phillips），他2005年前往ISS時的視力是1.0，但六個月後，他的視力只剩下0.2。由於太空中缺乏重力，他的體液集中到頭部，壓迫到眼球，並導致視神經膨脹和視網膜前移。

雖然回到地球後部分損傷可以逆轉，但各國太空總署擔心，太空人在任務期間的視力下滑會造成操作風險，以及對太空人將造成長期健康影響。英國太空總署署長埃弗登(Rebecca Evernden）表示，「SANS眼疾是太空人在長期任務上面臨的嚴重健康風險」。

Siloton的裝置將使太空人可以更頻繁進行視網膜掃描檢測，透過自動化部分程序，使檢測不需要地面支援。ESA希望這台裝置能帶來更多與眼部病變相關的數據，並提早警告人們眼部可能正在發生病變，甚至是在造成視力變化前。

精華 FAQ

  • ESA希望在更長途的深空任務前，找出太空人視力惡化的原因並及早介入。Siloton的技術可把檢測核心縮小到光子晶片上，方便太空人更頻繁自我掃描。

  • SANS是長期待在低重力環境引發的一系列眼部與腦部病變。NASA統計顯示，ISS上約7成太空人受影響，症狀可造成視神經膨脹、視網膜前移與視力下降。

  • 新裝置可讓太空人自行進行更頻繁的視網膜掃描，部分流程也會自動化，減少對地面支援的依賴。ESA希望藉此累積更多數據，並在視力變化前提早警告病變。

太空人 NASA

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