俄大舉招北韓女工 每天工作11小時「要擅長做飯捲」

俄羅斯外包公司透過分類網站招攬40人一組的北韓女工，主打高產能且特別擅長製作飯捲。（取材自Ｘ平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 莫斯科仲介招募40名北韓女性，要求整團聘用不得拆分。

莫斯科仲介招募40名北韓女性，要求整團聘用不得拆分。 重點二： 廣告強調她們擅長做韓式飯捲，也可投入工廠與農業。

廣告強調她們擅長做韓式飯捲，也可投入工廠與農業。 重點三：外界質疑此舉恐違反聯合國禁止雇用北韓勞工的制裁。

俄羅斯 近期出現成批招募北韓 女性勞工的廣告，要求40名女工以完整團隊形式受聘、不得拆分，並特別強調她們「擅長製作韓式飯捲」。美國北韓專門媒體「北韓新聞」(NK News)報導，莫斯科一家人力仲介公司近日在俄羅斯線上分類廣告平台Avito刊登招聘資訊，表示可向莫斯科地區企業提供40名北韓女性，從事飯捲及其他熟食製作，也可投入工廠生產線、紡織及農業等工作。

根據廣告內容，這40名女性目前以一個「工作隊」形式在莫斯科等待工作，仲介要求雇主必須整團聘用，不得將人員分派至不同企業或工作場所。報導指出，這種安排意味著雇主無法單獨挑選或拆分人員，而是必須以完整40人團隊承接。

廣告介紹，這批北韓女性可從事餐廳工作，包括製作韓式飯捲及其他熟食，也能進入生產線、成衣及紡織工廠、農業等產業。仲介並以工作勤奮、產能及人員穩定等條件作為招募特色，其中製作飯捲的能力更被特別列出。

工作條件方面，廣告列明每天工作11小時，每月工作26至28天，時薪為480盧布，約5.7美元。依照廣告所列工時計算，每名女工每月最高可獲14萬7840盧布(約1756美元)。南韓 《中央日報》報導指出，相關薪資是以仲介所刊登的工作條件計算，實際收入則可能受到其他扣款影響。

北韓經濟研究員彼得・沃德(Peter Ward)接受NK News採訪時表示，仲介、官員及北韓政府可能取得這批勞工薪資的75%至90%，因此工人實際能取得的收入可能大幅低於廣告所列金額。相關說法是研究人員對北韓海外勞工薪資分配情況的估計。

這項招募也引發外界對聯合國制裁規定的關注，恐違反聯合國禁止海外雇用北韓勞工的制裁規定。聯合國安理會2017年通過第2375號決議，禁止會員國向北韓公民核發新的工作許可；其後第2397號決議進一步要求各國遣返在境外賺取收入的北韓公民。北韓向海外派遣勞工，被認為是平壤取得外匯收入的方式之一。

與此同時，俄羅斯近年持續出現北韓勞工增加的情況。NK News報導，俄羅斯2025年向北韓公民核發約3萬6413張簽證，其中絕大多數屬教育類簽證。相關報導指出，部分北韓人士可能透過教育或其他簽證途徑進入俄羅斯，再從事實際工作，引發外界對是否涉及規避聯合國制裁的疑慮。

南韓國家情報院2025年曾估計，約有1.5萬名北韓勞工在俄羅斯境內工作。隨著俄羅斯與北韓關係持續深化，北韓勞工的工作範圍也涉及製造、農業及服務業等領域。此次莫斯科人力仲介公開刊登40名北韓女性的團體招聘廣告，則使北韓女性勞工赴俄工作的情況再次受到關注。

俄羅斯分類廣告網站Avito刊登一則人力仲介廣告，介紹40名「勤勞且擅長製作海苔飯捲的北韓女性」；示意圖。（路透）