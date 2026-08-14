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劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 今天驚傳身亡

編譯周辰陽／即時報導
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英國劍橋大學前教育社會學教授阿戴2012年7月23日在倫敦薩頓（Sutton）至...
英國劍橋大學前教育社會學教授阿戴2012年7月23日在倫敦薩頓（Sutton）至默頓（Merton）路段傳遞奧運聖火。阿戴捲入抄襲風波後辭職，14日被發現身亡。（美聯社）

英國劍橋大學前教育社會學教授阿戴（Jason Arday）近日捲入抄襲與學術成就爭議，5日辭去教職後，14日被發現死於倫敦南部巴特西（Battersea）一處住址。BBC報導，緊急服務人員發現他時已「沒有反應」，倫敦警方表示，目前將他的死亡視為非預期死亡，但相信沒有可疑之處。

阿戴原本擔任體育教師，之後在利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University，LJMU）取得博士學位，曾任杜倫大學副教授、格拉斯哥大學教育社會學教授。2023年，他以37歲之齡獲聘劍橋大學教授，成為該校歷來最年輕的黑人教授之一，當時受到高度關注。

根據阿戴的回憶錄，他直到11歲仍不會說話、18歲仍不會讀寫，之後一路進入學術界。不過，2024年遭劍橋大學解雇、自稱「種族現實主義者」（race realist）的學者科夫納斯（Nathan Cofnas）後來指控，阿戴部分作品涉及抄襲，也有人開始質疑他過去部分經歷與成就。

阿戴否認抄襲，但承認早期學術作品存在錯誤。他表示，部分問題與自閉症有關，因為自己過去仰賴模仿來理解資訊；若以同樣方式檢視其他學者，也可能找到類似錯誤。他本月稍早接受《泰晤士報》訪問時批評，外界把他塑造成「騙子和幻想家」的做法完全無法接受。

阿戴上周宣布辭職時表示，近期爭議帶來持續不斷的公眾審視與人身攻擊，造成的「個人代價」已經太大。他說，批評雖是學術生活的一部分，但持續的指控、揣測與公開評論，已對他和家人造成深遠傷害；他同時強調，辭職不代表接受外界對他的說法。

劍橋大學起初表示，針對阿戴論文及部分期刊文章的抄襲指控，已由授予他博士學位的利物浦約翰摩爾斯大學及相關期刊調查。利物浦約翰摩爾斯大學認定阿戴並未抄襲，但劍橋本周稍早仍宣布，將對他的任命展開獨立調查；格拉斯哥大學也表示會審查他過去的學術作品。

阿戴家人在聲明中表示，對他的離世感到震驚，並稱近期的假訊息攻勢讓他無法承受。

精華 FAQ

  • 他因被指部分作品涉及抄襲，加上外界開始質疑其學術經歷與成就而引發爭議；雖然他否認抄襲，但也承認早期作品有錯誤，風波持續擴大。

  • 他在5日辭去劍橋教職，14日於倫敦南部巴特西一處住址被發現已無反應；倫敦警方將其死亡列為非預期死亡，並表示目前沒有可疑跡象。

  • 劍橋大學原先稱交由LJMU與期刊調查，LJMU認定未抄襲，但劍橋本周仍宣布展開獨立調查；格拉斯哥大學也表示會審查他過去的學術作品。

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