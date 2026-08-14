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印尼規模7.7強震 候船室倒塌畫面曝光 數百旅客驚逃

編譯周辰陽／即時報導
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印尼15日發生規模7.7強震，社群媒體影像顯示民眾目睹毛梅雷一棟建築物倒塌。(路...
印尼15日發生規模7.7強震，社群媒體影像顯示民眾目睹毛梅雷一棟建築物倒塌。(路透)

印尼外海當地時間15日清晨發生規模7.7強震，造成建築物和住宅受損，並觸發海嘯警報，目前尚未傳出傷亡消息。當地一處候船室因地震倒塌，數百名民眾四散逃生。

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美聯社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起地震於印尼時間上午5時58分襲擊佛羅勒斯（Flores）地區，深度10公里。震央位於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）恩德市（Ende）北北西方68公里處，隨後發生數起餘震。

根據報導，佛羅勒斯島大部分地區都有震感。初步報告顯示，住宅和公共設施受損，不過官員尚未公布受損建築物數量或傷亡估計。

東努沙登加拉省錫卡縣（Sikka）居民恩布（Yohanna Embu）表示，強烈搖晃造成多棟建築物受損，驚慌民眾紛紛跑往地勢較高處。她說：「這裡很多建築物都受損了，我看到毛梅雷（Maumere）的印尼國家航運公司（Pelni）港口碼頭候船室已經倒塌。」

印尼媒體Akurat Info在X發文指出，官方截至目前尚未發布死亡報告，但錫卡縣（Sikka）境內的毛梅雷是災情嚴重的地區之一。搜救隊（SAR）負責人法圖爾．拉赫馬（Fathur Rahma）表示，Pelni港旅客候船室倒塌時剛好有船班，因此有很多旅客，現場數百名旅客四散逃生。

法圖爾表示，搜救人員已被派往洛倫斯．賽港（Lorens Say）建築物倒塌現場搜尋受困者，「目前仍在搜尋中，之後我們會再提供消息。」

▲ 影片來源：X平台＠NaraSenyap、aseprivva（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不僅錫卡縣災情嚴重，恩德縣政府辦公大樓以及芒加萊縣（Manggarai）的魯滕機場（Ruteng Airport）也遭到嚴重破壞。除了公共設施外，也有民宅傳出受損。

印尼氣象、氣候暨地球物理局（BMKG）已對東努沙登加拉省、西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）、南蘇拉威西省（South Sulawesi）及東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）部分地區發布海嘯警報，並敦促居民遠離海灘和河岸。

精華 FAQ

  • 美國地質調查所指出，地震規模為7.7，於印尼時間15日上午5時58分發生，震央在佛羅勒斯地區、恩德市北北西方68公里處，深度10公里。

  • 毛梅雷的Pelni港口碼頭候船室在地震中倒塌，當時剛好有船班，現場聚集了不少旅客，數百人隨即四散逃生，搜救隊也已趕往現場搜尋受困者。

  • 目前尚未傳出死亡或傷亡通報，但佛羅勒斯島多處住宅與公共設施受損，恩德縣政府大樓、魯滕機場也受波及，BMKG並對多省部分地區發布海嘯警報。

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