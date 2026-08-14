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每小時破100毫米 千葉豪雨增至8死 空拍街道民宅大範圍泡水

編譯周辰陽／即時報導
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日本千葉縣佐倉市一帶14日遭洪水淹沒。（美聯社）
日本千葉縣佐倉市一帶14日遭洪水淹沒。（美聯社）

日本千葉縣13日降下創紀錄豪雨，部分地區陸路交通中斷，萬人無法返家，自衛隊也罕見出動。NHK 14日出動無人機與直升機，從空中拍攝災情。

日テレNEWS報導，日本氣象廳宣布，將千葉縣這波創紀錄豪雨命名為「令和8年8月千葉豪雨」，也是自「令和2年7月豪雨」以來，時隔6年首度有氣象現象獲得命名。

NHK無人機當地時間上午10時30分左右從千葉縣大網白里市金谷鄉上空拍攝的影像顯示，便利商店周邊一帶泡在水中，停車場、車輛及周邊縣道也被混濁的褐色積水覆蓋。此外，大範圍稻田及停車場內的車輛泡水，住宅也進水。

▲ 影片來源：X平台＠@nhk_news（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

TBS與NHK採訪直升機空拍影像顯示，車站附近停車場、道路及住宅區大範圍淹水，部分地點水位甚至淹過停車場內車輛的輪胎上方。NHK畫面還拍到十字路口等地有多輛車受困，數人合力推動警車，也可見鐵路旁土石崩塌、道路旁斜坡坍方，土石及樹木堵住路面，停在附近的車輛擋風玻璃看來也已破裂。

▲ 影片來源：YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本氣象廳指出，千葉縣受到沿高壓邊緣流入的暖濕空氣，加上高空冷空氣影響，自13日傍晚起持續出現每小時超過100毫米的猛烈降雨。截至14日上午1時40分，千葉市12小時降雨量達348毫米，創開始統計以來最高紀錄，相當於半天內降下往年8月整月雨量的約3倍。千葉縣設置在千葉市綠區的雨量計，則從13日下午6時起，僅6小時就觀測到約450毫米降雨。

警方表示，截至目前，千葉縣柏市一名從泡水車輛內獲救、當時已呈心肺停止狀態的女性確認死亡，千葉市內也新確認1人死亡。這次大雨已造成千葉縣內8人死亡。

氣象廳表示，「創紀錄短時間大雨」氣象防災速報從13日下午5時過後至14日上午1時過後共發布25次，並一度發布大雨及土石災害特別警報。各地已接連發生淹水等災情，後續仍可能出現強降雨，應嚴加警戒土石災害、河川水位上升與氾濫，以及低窪地區淹水。

日本千葉縣大網白里市遭豪雨侵襲，車輛14日行駛在淹水道路上。（美聯社）
日本千葉縣大網白里市遭豪雨侵襲，車輛14日行駛在淹水道路上。（美聯社）

精華 FAQ

  • 豪雨使大網白里市、千葉市等地多處淹水，便利商店、住宅、停車場與稻田泡在水中，部分道路與鐵路周邊受阻，許多人無法返家，自衛隊也罕見出動協助。

  • 氣象廳將這波創紀錄降雨命名為「令和8年8月千葉豪雨」，這也是自「令和2年7月豪雨」以來，時隔6年再次有氣象現象獲得正式命名。

  • 警方與地方通報顯示，千葉縣已確認8人死亡，包含從泡水車輛救出的女性。氣象廳提醒後續仍可能有強降雨，須嚴防土石災害、河川氾濫與低窪地區再度淹水。

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