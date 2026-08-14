普亭首登俄日爭議島 稱北方四島固有領土 日：絕不允許

俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號」近衛飛彈巡洋艦。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 普亭首度以總統身分登上南庫里爾群島擇捉島。

普亭首度以總統身分登上南庫里爾群島擇捉島。 重點二： 高市早苗與日本外務省強烈抗議，稱其傷害國民感情。

高市早苗與日本外務省強烈抗議，稱其傷害國民感情。 重點三：普亭重申北方四島屬俄固有領土，拒絕領土讓步。

俄羅斯 總統普亭 13日訪視和日本長期存在領土爭議的南庫里爾群島（俄方稱呼，日方稱北方四島、北方領土、南千島群島）的伊圖魯普島（日方稱擇捉島）。對此，日本首相高市早苗同日揚言，普亭此舉「傷害日本人民感情，絕不允許」。日本外務大臣茂木敏充召見俄駐日大使，就普亭登上爭議島嶼表示抗議。

13日是普亭首度以總統身分訪視南庫里爾群島。他在視察俄國 太平洋艦隊於該國遠東地區舉行的大規模軍演最後階段後，訪視伊圖魯普島上一間水產品加工廠、一所學校與一家醫院。該艦隊自4日起在日本海、鄂霍次克海與「西北太平洋」舉行軍演。

普亭12日訪視俄國遠東地區的薩哈林州時強調，南庫里爾群島是「俄國固有領土，載明在作為二戰結束的國際文件」，日方領土主張「毫無根據」，還指出北約持續向亞太地區滲透，對俄構成威脅，增加地區衝突風險。他還 點名日方於2022年2月俄烏戰爭爆發後，以此為藉口，「未深入瞭解這場衝突背景下，就無端制裁俄國」。

普亭強調俄羅斯不對日本構成威脅，對日本也沒有任何訴求，相反日方則對俄方存在領土訴求。

俄（包含前蘇聯）日至今仍未簽署二戰和約，主因就是雙方始終未解決領土爭議。莫斯科目前實控整個南庫里爾群島。前蘇聯1945年實控南庫里爾群島，島上現約2萬名俄國公民，並蘊藏包括金和銀的礦產且漁業資源豐富。

高市13日說，自普亭前年1月表示，「絕對會訪視北方領土後」，日本政府多次告訴俄方，希望他不要前往；儘管如此，「他今天仍訪視擇捉島。對此，日方強烈抗議」。

高市說，「北方領土在歷史上與國際法上為我國固有領土」；「俄國現任總統這次訪視擇捉島，和日本在北方領土立場相左」；日俄關係因俄國（4年多前）入侵烏克蘭而變嚴峻；普亭這次的訪視使日本國內對俄的觀感更嚴峻，也更難恢復雙方中長期的關係。她並希望俄方嚴正看待此事的嚴重性。

自前蘇聯至俄國，普亭是第二位訪視南庫里爾群島的領袖。普亭政治盟友、俄國前總統麥維德夫2010年11月造訪南庫里爾群島的庫納施爾島（日方稱國後島），成為首位訪視南庫里爾群島的蘇、俄領袖。

外媒分析及報導稱，普亭此舉旨在向俄國國內外表明，南庫里爾群島現由俄方實控；俄方不會在領土問題上妥協，也不會接受日方所提的「歸還領土」要求；在4年多前俄烏戰爭爆發後，日本跟隨美歐加強制裁俄國，也引發莫斯科不滿；俄國預定9月舉行國家杜馬（下議院）選舉，在國內厭戰情緒高漲下，普亭此舉也可能旨在提升俄國執政的「統一俄羅斯黨」支持率。

北方四島