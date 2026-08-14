打破慣例？815終戰紀念日 高市2原因擬不參拜靖國神社

日媒指日相高市早苗今年8月15日不參拜靖國神社。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市早苗擬在815終戰紀念日不參拜靖國神社。

高市早苗擬在815終戰紀念日不參拜靖國神社。 重點二： 主要考量是維持日韓關係並避免刺激中國與韓國。

主要考量是維持日韓關係並避免刺激中國與韓國。 重點三：她也需為APEC日中會談及美方態度保留外交空間。

日本 首相高市早苗 今年可能打破慣例，不打算在本月15日的日本戰敗紀念日（終戰紀念日）親自參拜靖國神社 ，目前正就相關安排展開協調。綜合日本共同社、時事通信社等日媒報導與分析，高市考量當前良好的日韓關係以及秋季密集的外交行程，傾向避免因靖國神社問題再度刺激韓國及中國，顧及外交影響並審慎行事，同時也為11月在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間可能舉行的日中領袖會談保留空間。

靖國神社供奉包括二戰甲級戰犯在內的日本戰歿者，日本政治人物參拜長期是日本與中國、韓國之間的敏感外交議題。自2013年時任首相安倍晉三參拜靖國神社以來，再無在任首相踏足該處。高市去年10月在當選自民黨總裁後的記者會上，被問及就任首相後會否參拜時曾表示，「將視情況作出恰當判斷，絕不能讓此事演變為外交問題。」

日媒披露，維持當前良好的日韓關係是高市審慎行事的主要考量之一。日韓近來持續推動兩國領袖相互訪問的「穿梭外交」，韓國總統李在明今年1月曾造訪高市的故鄉奈良市，高市則在5月前往李在明故鄉慶尚北道安東市，雙方藉由互訪拉近關係。一名日韓外交消息人士指出，若高市此時參拜靖國神社，「李在明會覺得遭到背叛」，甚至可能使目前良好的日韓關係基調告終。

此外，高市也必須為秋季以後的一連串重要外交活動預留空間，包括聯合國大會、G20峰會，以及11月在中國舉行的APEC領袖峰會。目前日中關係因高市先前「台灣有事」的相關發言而陷入低潮，外界正密切關注她赴中國參加APEC期間，能否與中國國家主席習近平舉行日中領袖會談。高市於7月27日記者會談及與習近平會談可能性時表示「很期待APEC」。時事通信社分析，若高市在此之前參拜靖國神社，勢必招致中國強烈反彈，使日中領袖會談更加難以實現。

美國政府的態度也是高市政府考量因素之一。美國國務卿盧比歐先前表示，川普政府對日中關係惡化感到「憂慮」。2013年安倍參拜時，美方曾罕見公開表示「失望」並表達「強烈擔憂」，顯示華府不樂見神社問題加劇東亞盟友及區域國家間的摩擦。一名與高市關係密切的自民黨議員對此表示「這次應該不會參拜」，並稱在此之前仍有必要先「整備環境」。

關於戰敗紀念日的替代安排，前首相菅義偉、岸田文雄及石破茂採取的做法為：除了在春秋例行大祭期間供奉「真榊」祭品外，於戰敗紀念日當天則自費奉納「玉串料」（祭祀費）。

另一方面，在中日關係緊張之際，日本政府有意修訂「無核三原則」亦引發中方關注。由中共解放軍新聞傳播中心主管的宣傳平台《鈞正平》於10日發文批評高市早苗在長崎原爆紀念儀式上的表述，警告日本若在核問題上「執意玩火」，「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天。」