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歐洲30年最壯觀日食 數百萬人爭睹 西班牙摸黑、英9成日偏食

編譯中心／綜合13日電
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西班牙8月12日發生日全食現象，吸引600萬名遊客前往日食路徑觀賞。（路透）
西班牙8月12日發生日全食現象，吸引600萬名遊客前往日食路徑觀賞。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲迎來近30年最壯觀日食，多國民眾湧向觀測點。
  • 重點二：西班牙部分地區出現日全食，英法比利時多為9成日偏食。
  • 重點三：未來2026至2028年將有3次日全食，2027年最受矚目。

歐洲迎來近30年來最壯觀的天文盛事，數百萬人共同目睹這場罕見的日食奇觀。格陵蘭冰島以及西班牙部分地區陷入短暫的全黑日全食奇景；位於全食帶之外的英國、法國與比利時等廣大地區，則觀賞到遮蔽率高達9成的日偏食。歐洲各地的觀測點湧現大量人潮，現場觀眾發出陣陣驚嘆與歡呼，天文愛好者更表示，這次天象再次提醒大家宇宙的「不可思議」。

綜合媒體報導，本次日食的全食路徑自俄羅斯西伯利亞北端展開，旋即偏往北極海，於傍晚抵達冰島，隨後南移。西班牙時間20時30分左右，太陽、月球與地球完全連成一直線，西班牙部分地區見證了夢幻的日全食景象。

在英國方面，從當地觀測，太陽、月球與地球並未完全排成一直線，因此呈現日偏食。英國大多數地區觀測到月球遮住大約9成的太陽，成為自1999年以來全國最壯觀的日食，康瓦爾（Cornwall）地區遮蔽率甚至達到95%。雖然英格蘭北部、蘇格蘭及北愛爾蘭雲層較厚，卻絲毫未減民眾在各大知名景點集體觀賞的熱情。活動前日食觀測眼鏡已於眼鏡行、五金店與麵包店銷售一空，民眾紛紛自備漏勺、穀片盒、紙張等簡易工具，巧妙觀賞日食而不傷眼。

報導指出，法國許多民眾12日晚也聚集在空曠地帶抬頭望天。法國上次看到日全食是在1999年8月11日，距今已有27年。本次法國雖不在日全食帶，但全國多數地區皆可看到遮蔽程度9成以上的日偏食，例如巴黎達92%，西南部的拜雍市（Bayonne）更達99.5%。

巴黎的日食於晚間7時20分左右開始，約一小時後達到食甚。由於太陽已近地平線，需要西方視野開闊地帶才能欣賞。巴黎第15區的安德瑞・雪鐵龍公園（Parc André Citroën）晚間6時許便湧入大批民眾在草地上野餐等待。因專用防護眼鏡供不應求，現場有團體發放免費眼鏡；部分路段看日食的人潮甚至占據馬路引發塞車。巴黎民眾卡赫娜（Carène）表示，自己在塞車中遇到好心陌生女性敲車窗遞給她一副觀測眼鏡，讓她得以在車陣中欣賞日食。法國本土下一次若想看到日全食，必須等到2081年9月。

另據報導，比利時於12日晚間迎來遮蔽率約9成的日偏食。歐洲大陸前一次廣泛觀測到日全食同樣為1999年8月11日。比利時官方資料顯示，當地的日偏食於晚間7時18分左右開始，8時13分左右達到食甚，並於晚間9時5分左右結束。布魯塞爾熱門觀測點50週年紀念公園晚間湧入超過千名民眾，不少人架設自製觀測設備將影像投影至紙張上，或是配戴日食眼鏡與攝影設備，爭睹並記錄這難得的一刻。

報導指出，2026至2028年間將迎來「日全食黃金時代」，追逐日食的天文迷可在這兩年內到全球各地欣賞3次日全食。今日的日食為「三部曲」的第1部；重頭戲第2部將在2027年8月2日登場，屆時將有「世紀日食」之稱的天象，全食階段最長可達6分鐘23秒，是1991年至2114年間陸地上出現時間最長的日全食；壓軸第3部則將於2028年7月22日上演，全食陰影將橫掃澳洲與紐西蘭，雪梨將迎來自1857年以來的首次日全食，西澳洲則可觀賞超過5分鐘的全食。

法國人今年8月除了度假之外，還有一項備受期待的活動：觀看日食。在日食發生前一週，...
法國人今年8月除了度假之外，還有一項備受期待的活動：觀看日食。在日食發生前一週，巴黎多家零售商和藥房的防護眼鏡就已售罄。(中央社)

巴黎人和遊客12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食，巴黎雖不在日全食帶上，...
巴黎人和遊客12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食，巴黎雖不在日全食帶上，但可見的遮蔽程度達92%，仍相當可觀。(中央社)

許多巴黎人12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食。人們在草地上鋪墊子，一邊...
許多巴黎人12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食。人們在草地上鋪墊子，一邊野餐，一邊等待。(中央社)

精華 FAQ

  • 因為它覆蓋範圍廣，格陵蘭、冰島與西班牙部分地區出現日全食，英法比利時等地也能看到高達9成以上遮蔽率的日偏食，吸引數百萬人觀賞。

  • 英國多數地區遮蔽約9成，康瓦爾甚至達95%；法國巴黎約92%，西南部拜雍高達99.5%；比利時也有約9成遮蔽，布魯塞爾現場湧入大量民眾。

  • 2026至2028年是日全食黃金時代，將有3次可觀賞機會；其中2027年8月2日的日全食最受期待，全食最長可達6分23秒，堪稱世紀日食。

冰島 格陵蘭 日全食

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