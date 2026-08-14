搶救民調…李在明加碼供應23萬戶住宅 遏止首都圈高房價

南韓政府13日表示，將在首都圈地區加碼供應超過23萬戶住宅。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 首爾房價連79周上漲，李在明民調跌至上任新低。

首爾房價連79周上漲，李在明民調跌至上任新低。 重點二： 南韓政府加碼供應23萬戶住宅，強化首都圈供給。

南韓政府加碼供應23萬戶住宅，強化首都圈供給。 重點三：透過綠帶鬆綁、加速審查等措施縮短新屋動工時間。

南韓首都圈房價 飆漲不停，截至8月初，首爾公寓價格已創下連續79周上漲的紀錄，導致總統李在明民調 跌至上任以來新低，在20幾歲民眾之間的支持更只有27.9%。為遏止首都圈的房價漲勢，南韓政府13日宣布大規模的住宅供給與制度改革方案，預計在去年底設定的2030年前新建135萬戶住宅目標之上，再加碼供應超過23萬戶住宅，展現穩定房市的強烈決心。

南韓土交通部公布擴大住宅供應並穩定租賃與買賣市場的全面方案，聚焦於首爾及首都圈等高需求地區，包括在新指定的公共住宅區供應10萬戶住宅，涵蓋首爾江西區的1000戶，以及京畿道南楊州區的2萬1700戶與廣州區的4500戶。

當局也將透過加速開發公有地、解除部分綠帶限制、允許非住宅用地轉換為住宅用地，以及鬆綁軍事設施保護區規範等多管齊下方式擴增土地供給。

為了讓新屋盡快落成，政府更推出快速審查模式，目標將宣布地點到動工的時間從68個月大幅縮減至37個月，提早動工的計畫還能獲得額外的稅務、金融與監管誘因。

李在明13日表示，南韓的社會資源長期集中於房地產，已經成為威脅國民生活的問題，必須整體調整供給、稅制、金融等政策，讓任何人都能實現擁有自己房子的夢想。

李在明13日在青瓦台主持首席幕僚會議時談到房地產議題，他表示，房地產是南韓核心問題，對社會幾乎所有領域都產生重大影響，「社會資源長期過度集中於房地產，加劇兩極化與不平等，且房地產泡沫已到了不能再放任不管的程度。」

李在明直言，對於威脅國民生活、國家未來，猶如定時炸彈般的房地產問題，必須集中投入所有可運用的手段與能力加以解決；且因全體國民幾乎都與房地產存在直接或間接利害關係，必須縝密調整供給、稅制、金融等整體政策，使市場恢復正常，並持續穩健推動居住穩定。

李在明點出，目前最大問題就是供給政策，自2022年以來一直處於供給不足的狀況，各項許可大幅減少，開工量也大幅下滑。李在明指示，各項許可程序應盡可能縮短，住宅用地也不要受既有管制束縛，「如有必要，即使修改法律與制度，也應大膽確保土地並展開供給」。

李在明表示，政府將集中一切所能做的最大努力，讓國民享有更穩定的居住環境，讓任何人都能逐步實現擁有自己房子的夢想。