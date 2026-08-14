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熱浪加劇 歐洲1.35億人迎35℃高溫 英恐創史上最熱夏季

編譯中心／綜合13日電
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在英國伯明罕12日舉行的2026年歐洲田徑錦標賽上，一名運動員躺在飲水點旁；英國...
在英國伯明罕12日舉行的2026年歐洲田徑錦標賽上，一名運動員躺在飲水點旁；英國氣象局報告稱，2026年有望成為英國有史以來最熱的夏季。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲新一波熱浪來襲，至少1億3500萬人地區將飆破35℃
  • 重點二：法國、義大利、西班牙與英國多地都面臨極端高溫威脅。
  • 重點三：科學家指出，熱浪加劇主因是人為造成的氣候變遷。

隨著歐洲新一波熱浪加劇，根據媒體推算，至少1億3500萬人所處地區13日氣溫將飆破攝氏35度，其中以法國、義大利、西班牙及英國部分地區最為明顯。

中央社引述法新社報導，歐洲是全球暖化速度最快的洲，而且一些地方仍缺乏應對高溫的設備，熱浪一再發生也加劇乾旱與野火災情，並已造成數以千計的人喪命。

科學家認為，日益嚴重的熱浪主要源於人為導致的氣候變遷。

法新社以德國氣象單位的預報及歐盟旗下科學專家機構「聯合研究中心」（Joint Research Centre）2025年的人口預估為基礎進行分析，預料歐洲13日約有3億4000萬人所處地區高溫會超過攝氏30度，相當於近2/5歐洲人口（不含土耳其）。

最酷熱區域預計將出現在西歐及南歐。

法國有5000萬人口所在的地區，包括首都巴黎，氣溫預計將升至攝氏35度以上。

義大利預期也會有2900萬人面臨相同高溫，西班牙則有2500萬人。

英國預計也有2300萬人所在地區將飆破攝氏35度高溫，主要集中在人口稠密的英格蘭中部及倫敦地區。

英國氣象局（Met Office）11日表示，英國今年可能創下史上最熱夏季紀錄。

精華 FAQ

  • 根據媒體推算，13日約有3億4000萬人所處地區氣溫將超過30℃，其中至少1億3500萬人所在地區會飆破35℃，顯示高溫影響範圍非常廣泛。

  • 最酷熱區域集中在西歐與南歐，法國約5000萬人、義大利2900萬人、西班牙2500萬人，英國也有2300萬人所在地區將超過35℃，以英格蘭中部和倫敦最明顯。

  • 英國氣象局11日表示，英國今年可能創下史上最熱夏季紀錄。報導也指出，高溫與熱浪不僅加劇乾旱和野火，還與人為導致的氣候變遷密切相關。

熱浪 義大利 德國

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