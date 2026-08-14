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伊朗處決抗議者「打壓異議」 32國譴責 聯國批濫用死刑

編譯中心／綜合13日電
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文章重點整理：

  • 重點一：32國與歐盟聯合譴責伊朗以死刑打壓抗議與異議。
  • 重點二：聲明要求伊朗立即停止執行死刑，並釋放遭拘留者。
  • 重點三：聯合國指伊朗自3月以來已處決56人，疑違反正審。

法國、英國和加拿大等30多國與歐盟12日發表聯合聲明，譴責伊朗死刑處決抗議者以「打壓異議」，呼籲立即停止執行死刑，並釋放所有遭強行拘留者。

中央社引述法新社報導，聲明指出，「以最強烈的措辭，譴責伊朗持續處決抗議者及濫用死刑的行為…以死刑打壓異議、恐嚇社會大眾，並懲罰行使基本人權者的做法，絕不可能具有合法正當性。伊朗人民必須能夠自由行使言論自由與和平集會的權利，而無需心存恐懼。」

法國外交部告訴法新社，在最初26國與歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）加入後，「其他國家也相繼加入這份聲明」，連署國總數達32國。

澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、義大利、德國及多個歐洲國家均呼籲伊朗「立即停止死刑，並釋放所有遭強行拘留的人士」。

在這份聲明發表前，由於伊朗今年稍早爆發全國性反政府示威，加上2月爆發的中東戰爭，死刑處決人數近幾個月來快速攀升，引發聯合國與人權組織密切關注。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8月稍早曾表示，德黑蘭當局正以死刑作為「塑造恐懼」的工具。

據聯合國統計，自3月19日以來，至少有56人因涉嫌危害國家安全罪名遭處決，其中27人涉及與抗議活動有關的案件。圖克表示，另有超過100人面臨類似罪名指控，隨時可能遭到處決。

聯合國和人權團體警告，這些案件普遍缺乏公正審判，且存在強迫認罪的情況。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）在社群平台X發表這份聯合聲明並指出：「在伊朗人民挺身而出要求正義與尊嚴，卻遭受大規模暴行襲擊的7個月後，這個政權仍持續進行處決。」

精華 FAQ

  • 聲明最初由法國、英國、加拿大等26國加上歐盟提出，之後又有其他國家加入，最終連署國增至32國，顯示國際社會對伊朗處決行為的高度關切。

  • 各國呼籲伊朗立即停止執行死刑，尤其是針對抗議者的處決，並釋放所有遭強行拘留的人士，同時強調人民應能行使言論與和平集會自由。

  • 聯合國指出，自3月19日以來至少有56人因危害國家安全等罪名遭處決，其中27人與抗議有關，另有超過100人可能面臨類似處分，且案件疑缺乏公正審判。

伊朗 死刑 歐盟

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