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巴拿馬運河通行費去年同期16倍 爆400萬天價插隊費

編譯季晶晶／綜合12日電
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美伊戰事改變能源運輸路線，為取得優先通行資格，巴拿馬運河傳出有貨櫃輪不惜支付40...
美伊戰事改變能源運輸路線，為取得優先通行資格，巴拿馬運河傳出有貨櫃輪不惜支付400萬美元插隊。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴拿馬運河船位拍賣飆升，優先通行費最高達400萬美元。
  • 重點二：美伊戰事改變航線與聖嬰乾旱，使運河需求暴增、水位下滑。
  • 重點三：船舶排隊長達10天，管理局警告若惡化仍可能再加限制。

美伊戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河水位下降，船位拍賣價格隨之急升。彭博資訊報導，一艘名為Seaspan Benefactor號的貨櫃輪，傳出為取得優先通行資格，不惜支付400萬美元，金額超過之前七天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

根據英國金融時報（FT）報導，本月迄今，常用船閘的每日拍賣均價約110萬美元，是去年同期的16倍以上；若只看可容納大型船舶的船閘，近幾周平均價格高達250萬美元。巴拿馬運河管理局表示，部分船舶因特定市場需求，拍賣出價超過100萬美元，反映的是暫時性市場波動。

通常，經常使用巴拿馬運河的船公司，會以遠低於拍賣均價的固定費率預訂船位。未預訂船位的船舶則可參加每日拍賣，得標後便能繞過一般隊伍，優先通行；這類船舶最多約占整體運河通行量的30%。

伊朗戰爭造成荷莫茲海峽關閉，曼德海峽交通也大幅受限，迫使亞洲買家轉向採購美國墨西哥灣沿岸的原油與石油產品，推升對巴拿馬運河航運的需求。

這條運河壅塞已明顯加劇。載運液化石油氣、液化天然氣、原油及精煉油品的新巴拿馬型船舶，目前必須排隊10天。對於從太平洋前往大西洋的航程而言，這是5月以來最長的等候時間。8月3日共有113艘船等待通行，遠高於1月2日的40艘。

水位下降與維修限制也讓情況更加惡化。為巴拿馬運河供水的人工湖加通湖（Gatun Lake），目前水位已低於1965年至2022年的平均值，未來幾個月預料將進一步下降，而且12月還將進入乾季。運河管理局已收緊船舶吃水限制，迫使船隻減少載貨量；部分巴拿馬型船閘的允許吃水深度，將在9月3日前由通常的50英尺降至47.5英尺。而影響新巴拿馬型船舶的船閘維修預計持續至9月。

運河管理局表示，目前限制尚不會減少每日通行船舶數量，但若水文條件持續惡化，不排除祭出更多限制。

Argus美洲貨運定價主管葛里菲斯（Ross Griffith）表示，水位在5月至12月原本不該持續下降，今年情況可能比2023年更糟。

精華 FAQ

  • 主因是美伊戰事使能源航線改道，亞洲買家改向美國墨西哥灣採購原油與油品；同時聖嬰造成水位下降，運河可用船位更緊張，推高拍賣價格。

  • 彭博報導指出，貨櫃輪Seaspan Benefactor為取得優先通行資格，傳出支付400萬美元，已超過前7天均價2倍，接近歷史最高紀錄，顯示市場競爭極端激烈。

  • 新巴拿馬型船舶目前可能得排隊10天，8月3日有113艘船等待通行；加通湖水位低於1965年至2022年平均，運河也已下調吃水限制並維修部分船閘。

巴拿馬運河 拍賣 美伊

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