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全球青年失業率12.4% 去年6700萬人沒工作 這國家最多

編譯黃淑玲／綜合12日電
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聯合國旗下國際勞工組織（ILO）表示，2025年全球青年失業率上升。（美聯社）
聯合國旗下國際勞工組織（ILO）表示，2025年全球青年失業率上升。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：全球青年失業率升至12.4%，約6700萬人失業。
  • 重點二：阿拉伯國家青年失業率最高，北美惡化最明顯。
  • 重點三：ILO警告AI恐衝擊中階技能職位與青年就業。

聯合國旗下國際勞工組織（ILO）12日表示，全球青年失業率在2025年上升，原因包括：經濟成長趨緩、地緣政治緊張、創造就業機會的力道軟弱；年輕人因而更難找到工作。ILO也警告，人工智慧（AI）可能會加劇就業市場壓力。

該機構在一份最新報告中指出，全球15至24歲青年群體的失業率，從2023年的12.3%上升至2025年的12.4%，相當於全球有6700萬的15至24歲年輕人，處於失業狀態。

原本在新冠疫情之後，青年就業市場看到改善。現在失業率上升，扭轉了曾經短暫復甦的局面，反映青年勞動者可獲得的工作數量與質量，都在惡化。ILO說，既未就業、也未接受教育或培訓的所謂「尼特族」（NEET）比率，也小幅升至20%，總數超過2.57億人。

這份報告指出，「幾乎所有地區的情況都在惡化」。將全球分為11個區域，其中有八區的青年失業率在2023年到2025年之間上升。從高收入國家、到中低收入國家和低收入國家的青年失業率，統統都上升。

以地區來看，青年失業率在阿拉伯國家最高，達到26.2%。其次為北非地區的22.6%。一些較富有的區域則是出現惡化程度最大的情況，例如北美地區由2023年的8.3%大增至2025年的9.8%。橫跨北歐、西歐、南歐的青年失業率，則是保持在15%的高比率。

ILO特別提到，文職、行政、銷售和製造業等領域的中階技能的職位，正在減少。而這類職位向來是由高中或大學畢業的年輕人，進入就業市場的重要管道。

現在又有AI因素。之前有其他研究的專家點出中階技能職位是最容易被AI取代的工作類型。

ILO的報告估計，15到29歲年輕人所從事的職務，約有6.1%高度曝險於AI帶來的改變，許多是中階的文書、行政和服務工作。若其中只有10%真的被AI取代，相當於560萬年輕人，且大多會是在高所得國家，將會面臨失業，或是需要轉換工作，甚至離開職場。

ILO就業技能主管達斯佳普塔說：「圍繞著AI的雜音愈來愈多，直接衝擊就業的情況未明，但我們不能安於現狀或低估風險。」

精華 FAQ

  • ILO表示，全球15至24歲青年失業率已從2023年的12.3%升至2025年的12.4%，相當於約6700萬名年輕人處於失業狀態，顯示青年就業市場再度轉弱。

  • 報告指出，阿拉伯國家青年失業率最高，達26.2%，北非為22.6%。惡化幅度較大的則是北美，從8.3%升到9.8%，歐洲多地也維持高檔。

  • ILO認為，文職、行政、銷售和製造等中階技能職位正在減少，而這些工作正是青年進入職場的重要途徑。報告估計，15至29歲職務中約6.1%高度暴露於AI變動。

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