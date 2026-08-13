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日本獨居老人破900萬戶 1年5.2萬「孤獨死」無人認領

編譯中心／綜合12日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本65歲以上獨居老人已達903萬戶，首次突破900萬戶。
  • 重點二：2024年無人認領的「孤獨死」遺體達5.2萬具，占死亡人數3%
  • 重點三：地方政府承擔善後費用，黑心殯葬業者趁補助差價牟利。

日本人口老齡化趨勢加劇，獨居長者人數持續攀升，「孤獨死」悲劇不斷上演。日本總務省最新調查顯示，65歲以上獨居老人家庭數量已達903萬戶。與此同時，無人認領的「孤獨死」遺體一年高達5.2萬具。

香港大公報報導，日媒近日揭發相關黑色產業鏈。有殯葬公司購入廢棄民宅，設置簡陋冷櫃，以低成本搶攬「孤獨死」善後服務，從中牟利。

根據日本2024年4月起實施的「孤獨和孤立對策推進法」，「孤獨死」指死亡時無人陪伴、且死後超過八天才被發現的個案。獨居長者於公寓內離世多日，直至屍臭擴散、郵件堆積才被發現的情況屢見不鮮。

讀賣新聞引述日本總務省「全國生活狀況調查」報導，截至最新2024年官方統計數據，日本全國65歲以上獨居老人家庭數量已達903萬戶，是有統計以來首次突破900萬戶。獨居老人增加，當局需要處理的「孤獨死」個案也大幅增加。2024年，日本全國無人認領的「孤獨死」遺體達5.2萬具，占全年死亡人數的3%。

大公報指出，日本現行法規未強制要求非直系親屬必須承擔死者後事的責任，即便戶籍系統可查驗到親屬，對方也可拒絕接手遺體與安葬事宜。因此，遺體善後和火化的擔子就落在地方政府身上，每年支出總額約為120億日圓（約7529萬美元）。

以東京一家註冊殯葬公司為例，每年承接政府委託處理逾千具無人認領遺體，服務涵蓋搬運、入殮、乾冰處理、火化及保管遺骸等。根據日本「生活保護」制度的喪葬補助，協助處理無依無靠受助者後事的一方（通常是殯葬公司），最高可獲21萬日圓補助。黑心商家瞄準這筆補助款項，按每具遺體向地方政府收取16.5萬日圓處理費，從中賺取差價。

部分地方政府開始嘗試自救舉措。船橋市去年開設「無親屬老年人支援項目」，鼓勵獨居長者與社會福利委員會簽訂後事合同，投保低成本的喪葬保險，將火化、安葬事宜委託予該委員會。但厚生勞動省去年調查顯示，全國僅有約11%的地方政府制定處理「無緣遺體」的具體手冊或內部規定，大部分地區仍處於「無章可循」的狀態。

精華 FAQ

  • 根據日本2024年官方統計，65歲以上獨居老人家庭已達903萬戶，首次突破900萬戶，顯示高齡少子化與家庭結構變化正持續推高獨居長者比例。

  • 依2024年4月施行的法規，「孤獨死」指死亡時無人陪伴，且死後超過8天才被發現的個案；2024年全國無人認領遺體達5.2萬具，占全年死亡人數約3%。

  • 日本法規未強制非直系親屬接手後事，地方政府只好負責火化與保管，年支出約120億日圓；部分殯葬業者則利用每具最高21萬日圓補助，向政府收16.5萬日圓牟利。

香港 日本 獨居老人

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