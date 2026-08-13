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40歲華人加密幣大亨 全裸墜亡 陳屍巴拉圭豪宅

編譯中心／綜合12日電
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加密幣示意圖。（路透）
加密幣示意圖。（路透）

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文章重點整理：

  • 重點一：40歲華人加密幣大亨葉俊德陳屍巴拉圭豪宅樓下。
  • 重點二：警方指其30樓住處凌亂，正查意外、自殺與他殺。
  • 重點三：葉俊德曾創立Quantum Fintech，管理資產逾24億美元。

現年約40歲、加密資產管理公司「Quantum Fintech」創辦人葉俊德（Harry Chun Tak Yeh），日前被發現陳屍於巴拉圭特里尼達（Trinidad）區豪宅「Jade Park」樓下。死者全身赤裸並被黑色塑膠袋覆蓋，初步估計是從該大樓30樓高處墜下，但確實死因與事發經過仍待釐清，警方目前正朝意外、自殺及他殺（第三方介入）等方向展開調查。

巴拉圭當地媒體「La Tribuna」報導，警方現場勘查發現，葉俊德位於30樓的公寓內一片混亂、大門洞開且屋內空無一人。隨後，警方在大樓27樓找到他的29歲巴西籍伴侶卡瓦略（Isadora de Proenca Braganholo Carvalho）。她向警方表示對整起事件毫不知情，目前未受到任何指控。由於案件仍處於初步調查階段，警方已安排驗屍並調閱監視器畫面，以釐清確切死因、墜落過程以及是否涉及外力介入。

報導指出，葉俊德出生於香港，幼年隨家人移民加拿大，先後取得加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）電機工程學士學位與史丹佛商學院（Stanford Graduate School of Business）MBA，並於1999年曾任職於微軟（Microsoft）。

2013年，當比特幣（Bitcoin）價格僅約60美元時，葉俊德以25萬美元啟動資金投入數位資產領域，建立「Binary Financial」開展場外交易（OTC）等業務，同年成立「Quantum Fintech」專營加密資產管理。此外，他也是加密貨幣平台「LIF3」與「L3 Reserve」的種子投資人。據報導，「Quantum Fintech」今年管理的資產規模已突破24億美元。

近年來涉及加密貨幣的綁架與謀殺案頻傳：2025年1月，法國加密貨幣大亨巴蘭德（David Balland）夫婦遭綁架，綁匪切斷其手指勒索財物；2025年5月，義大利人卡圖蘭（Michael Caturan）在紐約遭綁架三周並受電擊酷刑逼交私鑰後逃脫；2025年10月，俄羅斯加密貨幣業者諾瓦克（Roman Novak）夫婦則在阿拉伯聯合大公國慘遭殺害肢解，並棄屍沙漠。

精華 FAQ

  • 他被發現陳屍在巴拉圭特里尼達區豪宅樓下，遺體全身赤裸且被黑色塑膠袋覆蓋。警方初步研判可能是從30樓墜下，但死因仍待驗屍與調查確認。

  • 警方正從意外、自殺與他殺3種方向同步調查，並已勘查30樓公寓、調閱監視器畫面，且安排驗屍，以釐清墜落經過、是否有第三方介入。

  • 葉俊德出生於香港，後移民加拿大，畢業於UC Berkeley與史丹佛商學院，曾任職微軟；他在2013年投入數位資產，創立Quantum Fintech，資產管理規模據報已逾24億美元。

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