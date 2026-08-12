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哥倫比亞傳好消息 32歲女子震後36小時獲救

中央社／哥倫比亞皮瑞拉11日即時報導
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32歲的拉戈（中間批毛毯者）在震央以東的里沙拉達省皮瑞拉市廢墟下被困36小時後獲...
32歲的拉戈（中間批毛毯者）在震央以東的里沙拉達省皮瑞拉市廢墟下被困36小時後獲救。（美聯社）

哥倫比亞西部發生規模7.4強震後，搜救人員11日從一棟倒塌建物的殘骸中救出一名32歲女子，令現場精疲力竭的救難團隊歡聲雷動，親屬也激動歡呼，期盼能尋獲更多生還者。

哥倫比亞地質單位指出，這場地震是該國21世紀以來記錄到最強烈的地震。美國地質調查所（USGS）指出，地震深度為107公里，震央位於太平洋沿岸、人口稀少的喬可省（Choco）聖荷西德帕爾馬（San Jose del Palmar）附近，全國主要城市都有震感。

中央社引述法新社報導，由於震央以南的重災區卡利（Cali）地方官員更正了先前的統計，當局將死亡總數下調至216人。

震後，士兵、消防隊員與志工持續在哥倫比亞西部多處倒塌建物中搜尋生還者。

哥倫比亞「時報」（El Tiempo）報導，32歲的拉戈（Daniela Largo）在震央以東的里沙拉達省（Risaralda）皮瑞拉市（Pereira）廢墟下被困36小時後獲救，當她被包著藍色毛毯救出時，救難人員互相擁抱，親友們喜極而泣。

拉戈的母親培瑞斯（Sandra Milena Perez）告訴法新社：「我們本來快要絕望了，後來接到一通電話。」

培瑞斯表示，一位當地居民在瓦礫下聽到求救聲，並和鄰居共同搬移碎石，直到專業救難團隊趕到現場。

「多虧了他，今天我們才能開心地團聚。」她說，女兒的12歲兒子「還在家裡等著媽媽回來」。

在皮瑞拉和卡利，救難人員動用起重機、搜救犬和重型機具在倒塌建築中搜尋，同時志工組成人鏈，以徒手方式清理瓦礫，希望能救出仍被壓在坍塌結構下的人。

救難人員每隔幾分鐘就朝瓦礫堆呼喊，傾耳細聽是否有回應。

對許多家庭來說，這場絕望的搜尋逐漸轉為守夜。

龔薩雷茲（Jorge Gonzalez）站在皮瑞拉一處倒塌建物旁說：「我阿姨住在那裡，她還埋在瓦礫下。」他說：「我昨天就來，一直沒離開，直到找到她的遺體前我都不會走。」

從空中望去，卡利多個社區已被夷為平地，原本的房舍與公寓僅剩一片灰色瓦礫。

不少生還者因家園受損或擔心餘震，選擇夜宿戶外。

也有人難以接受數十年來辛苦建立的家園毀於一旦。

79歲的艾薩特（Jaime Alzate）說：「你花了4、50年賺錢，好不容易才擁有那間苦心經營的小屋，結果幾天內就全沒了。」

精華 FAQ

  • 搜救人員在一棟倒塌建物殘骸中救出32歲女子拉戈，她在震後受困36小時後獲救，現場救難團隊與親屬都激動歡呼。

  • 地震規模達7.4，震源深度107公里，震央位於太平洋沿岸、人口稀少的喬可省聖荷西德帕爾馬附近，全國主要城市都有震感。

  • 卡利與皮瑞拉等地持續有士兵、消防隊員、志工和搜救犬投入救援，使用重型機具與徒手清理瓦礫；不少家庭仍在等待親人消息，部分生還者則因餘震而夜宿戶外。

地震 聖荷西 哥倫比亞

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