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辛巴威渡輪遭巨浪掀翻 船上95人恐多人罹難

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一艘載有95人的渡輪在辛巴威的卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆，稱「接近6...
一艘載有95人的渡輪在辛巴威的卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆，稱「接近60人」已獲救，但恐有多人罹難。(歐新社)

警方及目擊者表示，一艘載有95人的渡輪今天在辛巴威的卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆，恐有多人罹難。

法新社報導，這艘渡輪往返於北部城鎮卡瑞巴（Kariba）以及數座島嶼和釣魚營地之間，為當地提供交通服務，因遭遇巨浪後翻覆。

卡瑞巴湖位於辛巴威與尚比亞交界處。卡瑞巴湖以蓄水量計算，是全球最大的人工湖。

警方指出：「這艘渡輪載有90名乘客及5名船員，在卡瑞巴湖翻覆。」

一名目擊者告訴法新社，這艘渡輪在天候不佳的情況下照常出航，期間可能遭遇巨浪襲擊，導致引擎熄火。

目擊者卡內馬（Maxton Kanhema）說：「當我們在水面上時，可以看到求救訊號，附近船隻隨即前往救援。」

他說，馬圖薩多國家公園（Matusado National Park）出動一架直升機協助救援，當地大型船隻、潛水員以及軍方也投入搜救行動。

他表示：「人們陷入危急狀況…水上漂浮著遺體，情況令人非常難過。能夠救援的人都已獲救。」

卡內馬表示，據稱「接近60人」已獲救，罹難者遺體預計將被送往卡瑞巴進行身分確認。

精華 FAQ

  • 事故發生在辛巴威與尚比亞交界的卡瑞巴湖，一艘往返卡瑞巴、島嶼與釣魚營地的渡輪翻覆。警方指出，船上共有90名乘客與5名船員，合計95人。

  • 目擊者表示，渡輪在天候不佳時仍照常出航，航行途中可能遭遇巨浪襲擊，進而導致引擎熄火，最後失去控制並翻覆。警方也指出，事發時確實出現翻船情況。

  • 當地已出動直升機、大型船隻、潛水員與軍方協助搜救，目擊者稱約60人已獲救，但水面上也可見遺體，罹難者遺體預計送往卡瑞巴確認身分。

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