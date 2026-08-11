巴西少女直播輕生引關注 當局促Discord強化安全
巴西一名少女在美國社群平台Discord直播輕生事件引發譁然，連第一夫人都公開呼籲平台下架。有關當局要求Discord採取行動，加強安全措施。
法新社報導，Discord具備即時通訊功能，深受青少年歡迎。Discord宣稱全球每日活躍用戶超過9000萬人。
調查人員表示，一名13歲少女在Discord直播時遭人慫恿自殘並輕生，案發後已有5名涉案青少年遭到逮捕。
巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）夫人達席瓦（Rosangela da Silva）呼籲關閉Discord，敦促「司法機關將這個可怕的網路平台下架」。
巴西聯邦檢察總長辦公室（AGU）今天告訴法新社，已向Discord提出要求並收到對方提出的方案，「將採取措施強化用戶安全，尤其是兒童與青少年安全」。
Discord在致法新社的聲明中說，公司正「配合有關當局調查這起重大案件」。
Discord表示，公司「在這名少女死亡前」曾停用一個疑似是「涉及慫恿自殘等犯罪活動的個人」所使用的「私人伺服器」。
巴西聯邦檢察總長辦公室先前要求採取具體措施，例如驗證用戶年齡。
巴西今年稍早生效的新法規定，各平台必須將16歲以下用戶帳號與家長帳號綁定，並要求各平台驗證用戶年齡。
全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X曾於2024年遭巴西封鎖40天，直到遵照巴西最高法院命令移除散播假訊息的帳號才解封。
核心爭議在於一名13歲少女於Discord直播時遭人慫恿自殘並輕生，凸顯平台對未成年用戶的保護不足，也引發外界質疑其內容監管與安全機制是否有效。 巴西聯邦檢察總長辦公室要求Discord採取更具體的保護措施，包括驗證用戶年齡、強化兒童與青少年安全，並配合新法將16歲以下帳號與家長帳號綁定。 Discord表示正配合有關當局調查這起重大案件，並稱在少女死亡前已停用一個疑似涉及慫恿自殘等犯罪活動的私人伺服器，強調會強化用戶安全。
精華 FAQ
核心爭議在於一名13歲少女於Discord直播時遭人慫恿自殘並輕生，凸顯平台對未成年用戶的保護不足，也引發外界質疑其內容監管與安全機制是否有效。
巴西聯邦檢察總長辦公室要求Discord採取更具體的保護措施，包括驗證用戶年齡、強化兒童與青少年安全，並配合新法將16歲以下帳號與家長帳號綁定。
Discord表示正配合有關當局調查這起重大案件，並稱在少女死亡前已停用一個疑似涉及慫恿自殘等犯罪活動的私人伺服器，強調會強化用戶安全。
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