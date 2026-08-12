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神學士重掌阿富汗5年 僅俄正式承認 英、歐盟國仍會打交道

編譯中心／綜合11日電
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神學士政府與多個國家建立互動關係；圖為政府發言人穆賈希德在阿富汗喀布爾透過視訊召...
神學士政府與多個國家建立互動關係；圖為政府發言人穆賈希德在阿富汗喀布爾透過視訊召開記者會。 （歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：神學士重掌阿富汗5年，俄羅斯至今仍是唯一正式承認其政權的國家。
  • 重點二：雖缺乏國際承認，英國與歐盟等多國仍基於現實需求與神學士往來。
  • 重點三：神學士持續推動外交接觸，但人權爭議與對婦女限制仍引發國際批評。

神學士組織（Taliban，又譯塔利班）5年前在阿富汗重新掌權，至今俄羅斯仍是唯一正式承認神學士政府的國家，但神學士當局已與多個國家建立互動關係。

中央社引述法新社報導，神學士禁止12歲以上女孩和婦女受教育，阿富汗婦女也不得進入包括聯合國（UN）機構在內的多處場所。

國際刑事法院（ICC）去年還以迫害婦女及女孩、犯下違反人道罪為由，對神學士最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）及首席大法官哈卡尼（Abdul Hakim Haqqani）發布逮捕令。

儘管許多西方國家要求神學士先在國內推動人權改革，才會考慮承認神學士政府，然而基於各種實際考量，許多國家仍與當前的阿富汗領導人打交道，包括英國及歐盟成員國。

位於首都喀布爾市中心的外交部高牆外，各國大使館及旅行社林立，還有一面航空公司廣告看板，上面寫著「我們彼此相連」。

儘管很少阿富汗人有能力出國，神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，政府仍「尋求與所有國家建立關係」。

阿富汗當局的外交策略包括在喀布爾接待外國使節，並經常公開會面照片，這些使節來自鄰國中國，以及日本、土耳其、沙烏地阿拉伯、英國等國家。

穆賈希德上個月表示：「區域國家與我們的鄰國特別重要，因為我們的經濟關係和利益緊密相連。」

今年，來自塔吉克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克和哈薩克的官員均聚集到喀布爾，這些中亞內陸國家正試圖開闢經由阿富汗通往海洋的貿易路線。

除此之外，神學士政府還曾於今年6月派代表團飛往布魯塞爾。那次出訪是為了與15個歐盟國家商討遣返未能獲得庇護的阿富汗人。

阿富汗與巴基斯坦今年爆發戰事時，也有多個國家介入。而巴基斯坦的宿敵印度已強化與神學士政府的關係。

今年6月，印度常駐聯合國代表表示，有必要重新思考聯合國對數十名神學士成員的制裁措施，其中包括旅行禁令、資產凍結與武器禁運，因為「過去5年來，阿富汗的政治現實已經改變」。

一名不願具名的聯合國消息人士在喀布爾告訴法新社，對神學士當局施加影響力的能力端看議題，其中一些議題幾乎雷打不動，但也有議題能取得進展，例如毒品防制及人道援助。

他坦言，與阿富汗政府互動是「當前態勢」，「大家都明白，其實基本上，阿富汗完全由實質當局（即神學士）掌控，而且在許多問題上，全世界與區域國家都得與他們打交道」。

精華 FAQ

  • 目前俄羅斯仍是唯一正式承認神學士政府的國家，但多數國家未完全切斷往來，仍以實務需要為由與喀布爾當局接觸。

  • 文章指出，英國與歐盟國家雖未承認神學士政權，仍因遣返阿富汗人、區域穩定、經濟利益與人道議題等現實考量維持互動。

  • 最大爭議是對婦女與女孩的嚴厲限制，包括禁止12歲以上女孩受教育、限制婦女進入多處場所，甚至遭ICC指控違反人道罪。

阿富汗 歐盟 神學士

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