澳洲總理在胸前比劃 稱「日相贈禮帶2顆哈密瓜」 挨批開黃腔

日本首相高市早苗（右）今年5月訪問澳洲，送給澳洲總理艾班尼斯（左）的伴手禮是高級「皇冠」哈密瓜。（取材自Threads）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾班尼斯在Podcast拿高市早苗贈送哈密瓜開雙關玩笑。

艾班尼斯在Podcast拿高市早苗贈送哈密瓜開雙關玩笑。 重點二： 澳洲反對黨批評言論失禮，要求總理公開道歉。

澳洲反對黨批評言論失禮，要求總理公開道歉。 重點三：艾班尼斯拒絕致歉，稱高市是澳洲與他的朋友。

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近日因在Podcast節目中，拿日本 首相高市早苗 贈送的高級哈密瓜開雙關性暗示玩笑，引發澳洲政治對手批評其言論構成「侮辱」，並要求其公開致歉。艾班尼斯11日在國會被問及此事時，則正面拒絕接受指控與道歉，強調日相是其個人與澳洲的朋友。

據報導，艾班尼斯日前接受Podcast節目「Bush Deep」專訪時，談到高市早苗今年5月訪問澳洲期間所贈送的日本頂級皇冠哈密瓜。據日本前駐澳大使說法，該類高級水果在日本被視為奢侈禮品，1顆售價可超過270澳元（約191美元）

專訪期間，當主持人詢問高市早苗是否將水果偷渡過澳洲海關時，艾班尼斯舉起雙手放在胸前比劃，並回應稱「帶了2顆哈密瓜」（got a couple of melons）。主持人隨後以美國女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的身材開玩笑，使整段對話被認為帶有明顯性暗示。在英文俚語中，「melons」（哈密瓜）常被用作暗指女性乳房的雙關隱喻。

這段對話在節目播出時並未引起太大關注，但在日本駐澳洲前大使山上信吾貼上「性別歧視笑話」的標籤，並表示這些言論「背叛了日本與澳洲之間的緊密關係」後，再次引發關注。

山上10日在「澳洲人報」發表評論文章寫道：「高市最沒料到的就是，會被日本特別戰略夥伴信任的領袖如此輕率地嘲弄。」山上補充，皇冠哈密瓜是日本「最珍貴的水果」，並「被視為特別之物珍視」。他表示：「所以，總理先生，請享用日本甜美多汁的哈密瓜，不要聯想到女性的身體構造，而是將焦點放在我們兩國必須共同合作的事項上。」山上在澳洲任職的2年期間，因在中國議題上的分歧，與艾班尼斯領導的工黨部分成員關係相當冷淡。

新聞影片與對話曝光後，澳洲反對黨領袖、自由黨黨魁泰勒（Angus Taylor）10日批評這項失言「具有侮辱性」，指責艾班尼斯的言論不尊重，並要求其就此玩笑道歉。一名反對黨議員11日也在國會詢問艾班尼斯，是否會為這些「粗俗且沒品味的女性言論」道歉。

艾班尼斯在國會面對詢問是否願意為「不尊重的行為」致歉時，表示：「我拒絕接受這個問題的前提…我拒絕接受問題中的指控。」並強調：「日相高市是澳洲的朋友，也是我個人的朋友。」他也表示：「澳洲與日本的關係從未如此緊密。我的政府已將我們的特別戰略夥伴關係推向新高度。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及多位工黨部長也出面替艾班尼斯辯護，表示前大使和媒體誤解了他的言論。黃英賢指出，總理已經說明，他並非希望讓這些言論被解讀成反對黨所指稱的那種意思。

報導指出，這是艾班尼斯在短時間內第二次因言論失當惹議。他上個月在接受同一Podcast節目專訪時，曾使用粗俗措辭談及自己與澳洲歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）的關係，引發性暗示爭議，當時他隨後公開致歉。如今因日本首相送的哈密瓜再次引發反對黨批評，但艾班尼斯此次未接受反對黨要求道歉的訴求。