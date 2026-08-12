哥倫比亞強震增至224逾3千人失聯 志工徒手搶救

哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人失聯；圖為救難人員正加緊在斷垣殘壁中尋找倖存者。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哥倫比亞規模7.4強震已致224人死亡、逾3000人失聯。

哥倫比亞規模7.4強震已致224人死亡、逾3000人失聯。 重點二： 全國約1600棟建築受損倒塌，醫院與基礎設施也遭破壞。

全國約1600棟建築受損倒塌，醫院與基礎設施也遭破壞。 重點三：各地軍警志工徒手搜救，總統宣布全國進入緊急狀態。

哥倫比亞 （Colombia）10日發生規模7.4強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震 ，路透報導，當地官員11日表示，死亡人數已增至224人，至少超過600人受傷，另有逾3000人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。

地方政府統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，部分醫院及基礎設施也受到破壞。佩雷拉市至少58棟建築倒塌，卡利市（Cali）則有至少40棟建築倒塌，包括一間醫院的兒科及新生兒病房；馬尼薩萊斯一座新哥德式大教堂側塔也崩塌。救難人員與志工徒手挖掘瓦礫、搬運混凝土，並動用重型機具搜尋受困者。

在卡利市，志工拿著水桶和簡單工具，甚至徒手投入救援，試圖在瓦礫堆中尋找倖存者。加入臨時救援行列的梅西亞（Andres Felipe Mejia）說：「我們試著把人活著救出來，有一名男子和一名嬰兒獲救，但他的妻子還未脫困。」

震央所在的喬科省是哥倫比亞最貧困、最偏遠的地區之一，部分地區只能靠船隻、穿越叢林或搭飛機進出，加上震後通訊中斷，災情可能擴大。當地居民形容建築倒塌的聲音「就像炸彈爆炸」，不少民眾自發組成人鏈協助救援。

喬科省首府基布多（Quibdo）的法律系學生奎斯塔（Wilmer Cuesta）對記者說：「有人光著身子就跑出去，也有人從自家2樓跳下來。」

哥倫比亞流行天后夏奇拉（Shakira）帶頭呼籲團結時說：「把我所有的力量和愛獻給我的祖國。讓我們緊緊相擁、彼此扶持。」

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅宣布進入全國緊急狀態，並前往喬科省首府基布多視察，表示政府已全面動員人力搜救受困民眾。他說，喬科省不會再成「被遺忘之地」。他7日剛宣誓就任，立即面臨首場重大危機。

美國西北大學地震學家范德李指出，哥倫比亞位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，雖然此次震源深達107公里，但規模達7.4，加上震央位於內陸及斷層運動特性，仍可能使人口聚集的山谷地區遭受強烈震動。哥國地質單位已記錄至少21起餘震，並警告可能持續發生餘震。

哥國曾多次遭強震重創，1999年一次規模6.2地震造成逾千人罹難。

哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人失聯；圖為一名男子11日站在Pereira社區一處房屋廢墟。(歐新社)