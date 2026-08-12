哥倫比亞強震增至224逾3千人失聯 志工徒手搶救
AI重點
文章重點整理：
哥倫比亞（Colombia）10日發生規模7.4強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震，路透報導，當地官員11日表示，死亡人數已增至224人，至少超過600人受傷，另有逾3000人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。
地方政府統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，部分醫院及基礎設施也受到破壞。佩雷拉市至少58棟建築倒塌，卡利市（Cali）則有至少40棟建築倒塌，包括一間醫院的兒科及新生兒病房；馬尼薩萊斯一座新哥德式大教堂側塔也崩塌。救難人員與志工徒手挖掘瓦礫、搬運混凝土，並動用重型機具搜尋受困者。
在卡利市，志工拿著水桶和簡單工具，甚至徒手投入救援，試圖在瓦礫堆中尋找倖存者。加入臨時救援行列的梅西亞（Andres Felipe Mejia）說：「我們試著把人活著救出來，有一名男子和一名嬰兒獲救，但他的妻子還未脫困。」
震央所在的喬科省是哥倫比亞最貧困、最偏遠的地區之一，部分地區只能靠船隻、穿越叢林或搭飛機進出，加上震後通訊中斷，災情可能擴大。當地居民形容建築倒塌的聲音「就像炸彈爆炸」，不少民眾自發組成人鏈協助救援。
喬科省首府基布多（Quibdo）的法律系學生奎斯塔（Wilmer Cuesta）對記者說：「有人光著身子就跑出去，也有人從自家2樓跳下來。」
哥倫比亞流行天后夏奇拉（Shakira）帶頭呼籲團結時說：「把我所有的力量和愛獻給我的祖國。讓我們緊緊相擁、彼此扶持。」
哥倫比亞新任總統艾思普雷雅宣布進入全國緊急狀態，並前往喬科省首府基布多視察，表示政府已全面動員人力搜救受困民眾。他說，喬科省不會再成「被遺忘之地」。他7日剛宣誓就任，立即面臨首場重大危機。
美國西北大學地震學家范德李指出，哥倫比亞位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，雖然此次震源深達107公里，但規模達7.4，加上震央位於內陸及斷層運動特性，仍可能使人口聚集的山谷地區遭受強烈震動。哥國地質單位已記錄至少21起餘震，並警告可能持續發生餘震。
哥國曾多次遭強震重創，1999年一次規模6.2地震造成逾千人罹難。
根據當地官員通報，這場規模7.4強震已造成224人死亡，至少600多人受傷，並有超過3000人失聯，許多民眾仍受困在倒塌建築的瓦礫堆下。 官方統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，包含醫院、兒科與新生兒病房等重要設施；佩雷拉、卡利等城市也有多棟建物崩塌。 救難人員、軍警與志工正持續在多地搜救，民眾甚至徒手搬運瓦礫協助救援；新任總統也已宣布全國緊急狀態，並前往災區指揮救災。
精華 FAQ
根據當地官員通報，這場規模7.4強震已造成224人死亡，至少600多人受傷，並有超過3000人失聯，許多民眾仍受困在倒塌建築的瓦礫堆下。
官方統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，包含醫院、兒科與新生兒病房等重要設施；佩雷拉、卡利等城市也有多棟建物崩塌。
救難人員、軍警與志工正持續在多地搜救，民眾甚至徒手搬運瓦礫協助救援；新任總統也已宣布全國緊急狀態，並前往災區指揮救災。
上一則
黎巴嫩廢除死刑成中東國家首例 改成無期徒刑+苦役
下一則