我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

哥倫比亞強震增至224逾3千人失聯 志工徒手搶救

編譯中心／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人...
哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人失聯；圖為救難人員正加緊在斷垣殘壁中尋找倖存者。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哥倫比亞規模7.4強震已致224人死亡、逾3000人失聯。
  • 重點二：全國約1600棟建築受損倒塌，醫院與基礎設施也遭破壞。
  • 重點三：各地軍警志工徒手搜救，總統宣布全國進入緊急狀態。

哥倫比亞（Colombia）10日發生規模7.4強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震，路透報導，當地官員11日表示，死亡人數已增至224人，至少超過600人受傷，另有逾3000人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。

地方政府統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，部分醫院及基礎設施也受到破壞。佩雷拉市至少58棟建築倒塌，卡利市（Cali）則有至少40棟建築倒塌，包括一間醫院的兒科及新生兒病房；馬尼薩萊斯一座新哥德式大教堂側塔也崩塌。救難人員與志工徒手挖掘瓦礫、搬運混凝土，並動用重型機具搜尋受困者。

在卡利市，志工拿著水桶和簡單工具，甚至徒手投入救援，試圖在瓦礫堆中尋找倖存者。加入臨時救援行列的梅西亞（Andres Felipe Mejia）說：「我們試著把人活著救出來，有一名男子和一名嬰兒獲救，但他的妻子還未脫困。」

震央所在的喬科省是哥倫比亞最貧困、最偏遠的地區之一，部分地區只能靠船隻、穿越叢林或搭飛機進出，加上震後通訊中斷，災情可能擴大。當地居民形容建築倒塌的聲音「就像炸彈爆炸」，不少民眾自發組成人鏈協助救援。

喬科省首府基布多（Quibdo）的法律系學生奎斯塔（Wilmer Cuesta）對記者說：「有人光著身子就跑出去，也有人從自家2樓跳下來。」

哥倫比亞流行天后夏奇拉（Shakira）帶頭呼籲團結時說：「把我所有的力量和愛獻給我的祖國。讓我們緊緊相擁、彼此扶持。」

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅宣布進入全國緊急狀態，並前往喬科省首府基布多視察，表示政府已全面動員人力搜救受困民眾。他說，喬科省不會再成「被遺忘之地」。他7日剛宣誓就任，立即面臨首場重大危機。

美國西北大學地震學家范德李指出，哥倫比亞位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，雖然此次震源深達107公里，但規模達7.4，加上震央位於內陸及斷層運動特性，仍可能使人口聚集的山谷地區遭受強烈震動。哥國地質單位已記錄至少21起餘震，並警告可能持續發生餘震。

哥國曾多次遭強震重創，1999年一次規模6.2地震造成逾千人罹難。

哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人...
哥倫比亞10日發生本世紀襲擊的最強地震，死亡人數已增至224人，另有逾3000人失聯；圖為一名男子11日站在Pereira社區一處房屋廢墟。(歐新社)

精華 FAQ

  • 根據當地官員通報，這場規模7.4強震已造成224人死亡，至少600多人受傷，並有超過3000人失聯，許多民眾仍受困在倒塌建築的瓦礫堆下。

  • 官方統計顯示，全國約有1600棟建築受損或倒塌，包含醫院、兒科與新生兒病房等重要設施；佩雷拉、卡利等城市也有多棟建物崩塌。

  • 救難人員、軍警與志工正持續在多地搜救，民眾甚至徒手搬運瓦礫協助救援；新任總統也已宣布全國緊急狀態，並前往災區指揮救災。

地震 哥倫比亞

上一則

黎巴嫩廢除死刑成中東國家首例 改成無期徒刑+苦役

下一則

神學士重掌阿富汗5年 僅俄正式承認 英、歐盟國仍會打交道

延伸閱讀

哥倫比亞7.4強震至少111死 總統宣布緊急狀態

哥倫比亞7.4強震至少111死 總統宣布緊急狀態
哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者
哥倫比亞強震已132死570傷 地震學者指3因素加劇破壞力

哥倫比亞強震已132死570傷 地震學者指3因素加劇破壞力
哥倫比亞強震 已致22人死亡

哥倫比亞強震 已致22人死亡

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢