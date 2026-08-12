違反人道、戰爭罪 敘利亞前總統判處死 阿塞德已逃往俄
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敘利亞法院11日以於敘利亞衝突期間犯下違反人道罪和戰爭罪為由，缺席判處遭到罷黜的前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）及胞弟馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）死刑。這場長達14年的衝突造成約50萬人喪生。
美聯社報導，同案被告巴夏爾．阿塞德的表兄納吉（Atef Najib）也因在南部德拉省（Daraa）主導引發叛亂並且最終演變成為內戰的鎮壓行動，遭判處死刑。
宣判時，穿著囚衣的納吉在嚴密戒護下，站在鐵籠中聆聽法官宣讀判決。
阿塞德與胞弟馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）2024年12月在叛軍進入大馬士革後逃往俄羅斯尋求庇護。敘利亞法院聲明，將尋求國際法律途徑起訴兩人，但俄羅斯官員先前曾拒絕敘利亞的引渡請求。
納吉後來遭到逮捕，成為蒞庭受審的最高階官員之一。2011年敘利亞抗爭爆發時，前陸軍准將納吉是德拉省政治安全局（Political Security Branch）的負責人。
中央社引述法新社報導，這是敘利亞過渡政府今年開始對前政府官員進行缺席或到庭審判以來，首次作出的判決。
法院判定去年1月被捕的納吉犯下謀殺、「蓄意殺害未滿15歲兒童」與「酷刑致死」等多項罪行。法院指出，他所犯罪行構成違反人道罪，因此對其處以「最嚴厲的刑罰」。
法院缺席判處前總統巴夏爾．阿塞德與其胞弟馬赫．阿塞德死刑，同案被告、其表兄納吉也被判死，顯示過渡政府開始追究前朝高層責任。 法院認定納吉在德拉省主導鎮壓時，犯下謀殺、蓄意殺害未滿15歲兒童與酷刑致死等罪，這些行為構成違反人道罪，因此判處死刑。 報導指出阿塞德兄弟已在2024年12月逃往俄羅斯尋求庇護，而俄方曾拒絕引渡請求；敘利亞法院則表示，將尋求國際法律途徑起訴兩人。
精華 FAQ
法院缺席判處前總統巴夏爾．阿塞德與其胞弟馬赫．阿塞德死刑，同案被告、其表兄納吉也被判死，顯示過渡政府開始追究前朝高層責任。
法院認定納吉在德拉省主導鎮壓時，犯下謀殺、蓄意殺害未滿15歲兒童與酷刑致死等罪，這些行為構成違反人道罪，因此判處死刑。
報導指出阿塞德兄弟已在2024年12月逃往俄羅斯尋求庇護，而俄方曾拒絕引渡請求；敘利亞法院則表示，將尋求國際法律途徑起訴兩人。
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