哥倫比亞強震已132死570傷 地震學者指3因素加劇破壞力

哥倫比亞10日發生規模7.4強震，已造成至少132人死亡、570人受傷。(歐新社)

CNN報導，哥倫比亞 10日發生規模7.4強震，已造成至少132人死亡、570人受傷，另有188人失蹤。隨著搜救行動持續進行，傷亡人數恐進一步攀升。

哥倫比亞首府城市協會表示，全國已有5座首府城市進入紅色警戒，86棟建築倒塌，7座機場暫停營運。

天空新聞網報導，哥倫比亞本就是地震 頻繁地區。此次震央周邊的太平洋地區位於「環太平洋火環帶」，地殼板塊活動頻繁，哥倫比亞每月通常可記錄到數千起小型地震。

美國西北大學地震學家范德李（Suzan van der Lee）指出，這起地震規模大，震央又位於內陸、鄰近鬆軟河谷，加上板塊運動方式，都可能加劇地震破壞力。她表示，以此次地震的震源深度而言，理論上不應造成如此劇烈搖晃，實際震動卻依然強烈，顯示可能還有其他因素進一步加劇影響。

范德李補充，規模7.4地震的威力是規模6.4地震的32倍。

CNN報導，災情主要集中在哥倫比亞中西部山區，其中重要咖啡產區「咖啡軸帶」（Coffee Axis），又稱「咖啡三角區」（Eje Cafetero），受創尤其嚴重。

咖啡軸帶以翠綠陡峭的山谷和遍布山坡的咖啡園聞名，涵蓋馬尼薩萊斯（Manizales）、佩雷拉（Pereira）、亞美尼亞（Armenia）及伊瓦格（Ibagué）等城市，並因獨特文化遺產與永續農業傳統獲聯合國教科文組織認可。

咖啡不僅是哥倫比亞主要出口產品，也是該國文化認同的重要一環。根據美國農業部資料，哥倫比亞是全球第3大咖啡生產國，僅次於巴西和越南，約供應全球7%的咖啡豆，尤其以生長於安地斯山脈高海拔火山土壤及特殊微氣候環境中的優質阿拉比卡咖啡聞名。

哥倫比亞及周邊地區過去也曾遭強震重創。1999年，鄰近咖啡產區發生規模6.2地震，造成逾1000人死亡；1868年，哥倫比亞與厄瓜多遭遇一連串地震，最終發生規模7.7強震，共造成約7萬人死亡。2010年海地規模7.0強震則造成約31萬6000人死亡，可能是西半球死亡人數最多的地震。