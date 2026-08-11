偷渡英吉利海峽 1船擠230人創高 今年已1.5萬人闖關成功

一些非法移民2022年6月從法國搭乘小船橫渡英吉利海峽，中途被英國邊境部隊船隻攔截，送往英格蘭東南部的多佛港。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一艘載約230人小船橫渡英吉利海峽，創單船偷渡人數新高。

一艘載約230人小船橫渡英吉利海峽，創單船偷渡人數新高。 重點二： 今年已有1萬5049人搭224艘小船成功闖關，較去年同期減少42%

今年已有1萬5049人搭224艘小船成功闖關，較去年同期減少42% 重點三：英法加強合作打擊偷渡，英國並批評走私集團以人命換取暴利。

一艘載有約230名非法移民 的小型船隻，10日清晨從法國海岸出發，成功橫渡英吉利海峽抵達英國，創下有紀錄以來單一小型船隻非法偷渡 人數最多紀錄。

這次事件也打破上個月創下的165人單船紀錄。大量人員擠在不適合長途航行的小船上，進一步凸顯非法偷渡集團為增加獲利，將大批人員塞入船隻的危險做法。

英國天空新聞報導，今年至今已有1萬5049人共搭乘224艘小船，成功非法橫渡英吉利海峽。不過，截至8月9日，搭乘小船非法橫渡英吉利海峽的人數比去年同期減少42%。

英國極右派改革黨法拉吉在社群媒體X表示：「這再度證明，這類非法入侵行為是國家安全緊急事件。」

英國內政部一名發言人說：「這起最新事件展現犯罪集團採用魯莽且危險的策略，促成這些偷渡事件，他們將愈來愈多人塞在一艘不適合航行的小船中，持續將生命置於險境。但今年搭乘小船非法橫渡英吉利海峽的人數有所減少，7月非法橫渡人數也創下2020年以來最低，顯示我們處理此事正取得進展。但我們必須做得更多，因此我們與法國簽署一項按成果付費的協議，由英國出資，讓法國在他們的海灘增加40%執法人員。」

另據法廣報導，法國海上救援協會救援隊負責人Jean-Marc Lamblin透露，其團隊曾護送該船隻至英國水域，隨後由英國救援隊接手。

他表示，近三個月以來，我們看到愈來愈多的15米長小船經過，他解釋道。不久前，我們剛剛突破了150人的紀錄，原本以為不會再有更多了，但現在真的已經沒有任何上限了。

英國首相的發言人譴責這些「駭人聽聞的畫面」揭示了這些冷酷無情的偷渡團夥背後的真相：他們為了牟利，不惜拿人命冒險。

歷屆英國政府都承諾要遏制這種非法越境行為，這一議題已成為極具爭議的熱點，並在過去兩年中極大地推動了法拉奇領導的反移民政黨「英國改革黨」的崛起。

英法當局曾多次協商共同打擊偷渡，但並無明顯效果，去年4月，巴黎和倫敦之間又達成了一項旨在打擊此類走私活動的新協議。