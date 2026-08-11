伊斯蘭教「禁忌」 印尼國慶禁男性穿女裝踢足球、遊行

印尼班達亞齊展示了迎接該國獨立日慶祝活動的節日裝飾。印尼將於2026年8月17日慶祝獨立81周年。(歐新社)

儘管男性穿著女裝踢足球長期以來是印尼 一年一度國慶慶祝活動的一環，但印尼最高伊斯蘭教士機構已警告，男性不得在國慶慶祝活動中穿著「女裝」。

中央社引述法新社報導，在這個以穆斯林為主、反LGBTQ情緒日益升高的東南亞 國家，具影響力的印尼伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council，MUI）在聲明中表示，此類行為屬於「哈拉姆」（haram），也就是伊斯蘭教中的「禁忌」。

印尼人每年都會在8月17日國慶日當天透過各式娛樂活動和遊行，慶祝國家於1945年8月17日宣布獨立，擺脫數百年的殖民統治。

在這個幅員遼闊的群島國家，民眾會參加拔河、套布袋跳、吃蝦餅比賽，攀爬塗滿油脂的竹竿，並參加色彩繽紛的花車遊行。

在部分社區，男性會穿上洋裝和戴上伊斯蘭頭巾踢足球，這項傳統普遍被視為一種反串娛樂，而非性別認同的表態。男性有時也會變裝參加國慶遊行。

但MUI在上周的聲明中指出，「男性參加者穿著女裝等偏離正軌行為的增加，被認為已導致違反伊斯蘭教法及社會規範」。

這項警告同樣適用於女性穿著男裝。

印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人溫忠孝（Dede Oetomo）表示，男性穿著傳統女裝踢足球或參加遊行，「是長期以來的習俗，也是許多社區國慶慶典的一部分」。

他表示，MUI的警告是將日常生活許多層面「伊斯蘭化」行動的一環，進一步邊緣化「數個世紀以來在印尼不同地區受到包容」的跨性別女性。