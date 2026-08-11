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泡菜風靡全球 韓國人食用量卻大減 這年紀族群最明顯

編譯中心／綜合10日電
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南韓整體飲食結構與習慣正在改變，泡菜在全球人氣大增，民眾的食用量卻明顯減少。(新...
南韓整體飲食結構與習慣正在改變，泡菜在全球人氣大增，民眾的食用量卻明顯減少。(新華社)

研究顯示，儘管南韓泡菜（kimchi，南韓的中文譯法為辛奇）在全球人氣大增，南韓民眾的食用量卻明顯減少，反映南韓整體飲食結構與習慣正在改變。

「Korea Times」報導，中央大學、濟州大學及世界辛奇研究所（World Institute of Kimchi）研究人員共同進行的研究指出，過去24小時未食用辛奇的南韓人比率，從2010年的11.7%升至2024年的22.7%。

這項研究分析2010年至2024年的南韓國民健康營養調查（Korea National Health and Nutrition Examination Survey）資料。

按性別而言，南韓男性24小時未食用辛奇的比率由10.2%升至20.6%，女性則由13.1%升至24.8%。

除了10歲以下兒童，各年齡層以辛奇作為配菜的比率都下降，其中20至39歲族群最為明顯，從2010年的82%降至2024年的66%。

不過，有愈來愈多人將辛奇作為熟食食材，例如鍋物，而非直接當作小菜食用。

此外，研究顯示，社經因素也會影響辛奇攝取量，收入最低族群食用辛奇的比率高於收入最高族群。

研究團隊指出，辛奇攝取量的變化反映南韓整體飲食結構與飲食習慣正在改變，未來公衛策略不應只是推廣食用辛奇，而是轉向鼓勵民眾飲食更加均衡。

精華 FAQ

  • 研究分析2010年至2024年資料後發現，過去24小時未食用辛奇的南韓人比率，從2010年的11.7%升至2024年的22.7%，顯示國內食用量明顯下降。

  • 除了10歲以下兒童外，各年齡層作為配菜食用辛奇的比率都下降，其中20至39歲族群最明顯，從2010年的82%降至2024年的66%，變化幅度最大。

  • 研究團隊認為，辛奇攝取量變化反映整體飲食習慣改變，未來公衛策略不應只推廣吃辛奇，而應更重視鼓勵民眾採取均衡、多元的飲食方式。

南韓

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