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不只要打速度戰 李在明：南韓半導體聚落必須打閃電戰

編譯中心／綜合10日電
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南韓總統李在明10日在首爾總統府青瓦台出席會議，討論如何盡快落實一項大規模投資計...
南韓總統李在明10日在首爾總統府青瓦台出席會議，討論如何盡快落實一項大規模投資計劃，用於建設半導體製造設施和人工智能數據中心。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李在明要求半導體聚落推進改採「閃電戰」，縮短各項程序時間。
  • 重點二：光州軍用機場將於2028年中前轉移功能，作為半導體園區用地。
  • 重點三：政府並強調要防止成長兩極化，擴大支援整體產業生態系。

南韓大型國家級半導體、AI產業投資計畫Mega Project 10日開第二次檢查會議，總統李在明強調現在是「閃電戰」，並指示國防部在2028年中前將預定的半導體聚落、現光州軍用機場功能轉移。

Mega Project民官聯合第二次檢查會議10日在青瓦台舉行，由總統李在明主持。Mega Project是南韓政府推動的大型國家級產業投資計畫，旨在將半導體、AI等尖端產業布局從首都圈擴展至湖南、忠清及嶺南地區。

根據青瓦台新聞資料，李在明表示，Mega Project的最終目標，是將成長軸線擴展至整個國土，並以地方為中心重新改寫產業版圖。

李在明表示，現在必須同時、平行推動相關程序，大幅縮短所需時間，已經不只是要打「速度戰」，而是必須打一場「閃電戰」。他提到，現階段最重要的是用地與基礎設施，以湖南、嶺南、忠清三個地區為中心，「其中湖南半導體聚落，希望能以不遜於日本熊本的速度迅速推動。」

上次Mega Project會議已決定將光州軍用機場用地指定為半導體聚落，李在明指示，希望國防部採取措施，在2028年中以前，將光州基地的功能暫時轉移配置至其他軍用機場，讓光州軍用機場用地能夠提早作為半導體產業園區使用，電力與供水計畫也必須做好萬全準備。

李在明也強調，在推動Mega Project過程中，應事先制定防止「K型成長」、成長兩極化的方案，「希望各部會事先妥善做好準備，避免以共同力量創造出的成果，只集中於特定企業或地區。」

因此李在明指出，國家投資與支援的範圍，不應僅限於三大Mega Project的對象企業或產業，必須制定支援零組件、設備等整體產業生態系的方案；並讓實體AI（Physical AI）的發展，帶動製造業AI轉型並擴大影響。

另外，根據10日公布的一項民調，李在明因一連串政府政策爭議，支持率跌至上任以來新低。

這項由南韓民意調查機構Realmeter進行的調查顯示，李在明支持率較前一周下滑2.6個百分點，至43.3%，連續第四周下跌。對李在明施政表現持著負面看法的人增至53%，較前一周上升2.5個百分點。

Realmeter指出，這波下跌受到多項因素影響，包括政府提出的房地產稅修法，以及近來國會通過、旨在剝奪檢察官直接偵查權的刑事訴訟法修正案爭議。

上周公布的新稅制調整，將對高價住宅屋主及非自住房屋所有人課以較重稅負，目的在穩定房市。

調查機構也提到，最近李在明言論指出，南韓「三次政變的核心人物都是陸軍官校出身，卻從未有人被追究責任」，同樣對他的支持率帶來壓力。

南韓總統李在明10日在首爾總統府青瓦台出席會議，討論如何盡快落實一項大規模投資計...
南韓總統李在明10日在首爾總統府青瓦台出席會議，討論如何盡快落實一項大規模投資計劃，用於建設半導體製造設施和人工智能數據中心。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他表示現在不只是要打「速度戰」，而是必須打一場「閃電戰」，要求相關程序同時、平行推動，盡量縮短用地與基礎設施到位的時間。

  • 李在明指示國防部在2028年中前，將光州軍用機場的功能暫時轉移到其他軍用機場，讓該地提早改作半導體產業園區使用。

  • 他要求事先防止「K型成長」與成長兩極化，支援範圍不只限於目標企業，也要涵蓋零組件、設備等整體生態系，並帶動Physical AI發展。

南韓 國防部 李在明

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