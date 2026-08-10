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哥倫比亞、委內瑞拉規模7以上強震 專家：位於同一構造板塊

中央社／ 波哥大10日電
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在哥倫比亞城市馬尼薩萊斯，救援人員在遭受地震破壞的建築物廢墟上開展救援。（新華社...
在哥倫比亞城市馬尼薩萊斯，救援人員在遭受地震破壞的建築物廢墟上開展救援。（新華社）

哥倫比亞今天發生規模7.4強烈地震，而鄰國委內瑞拉一個多月前才發生兩起規模7以上強震，根據一位地質專家說法，除了位於同一構造板塊外，兩者地震沒有太多共通點。

哥倫比亞西部地區今天上午發生規模7.4強震，造成至少111人死亡，超過1500棟建築物受損，還有為數不明的人員被埋在瓦礫堆中，哥倫比亞隨即宣布進入緊急狀態。

委內瑞拉6月24日晚間曾發生規模7.2與7.5強震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）和周邊地區，造成超過6300人罹難。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿根廷國家科學技術研究委員會（National Scientific and Technical Research Council）地質科學博士歐提茲（Gustavo Ortiz）說：「地質與大地構造背景截然不同。」

歐提茲告訴CNN，在南美洲西部，地震時常發生於太平洋的納斯卡板塊（Nazca Plate）隱沒至南美洲板塊（South American Plate）下方的過程中。

他說：「相較之下，委內瑞拉那次災難性地震是南美洲板塊和加勒比板塊（Caribbean Plate）互相作用，位於更北邊。那次地震是兩個板塊橫向錯動，並未發生隱沒作用。」

歐提茲指出，委內瑞拉的地震發生在接近地表處，震源深度不到20公里；哥倫比亞今天的地震震源深度110公里。

精華 FAQ

  • 哥倫比亞西部今天上午發生規模7.4強震，已造成至少111人死亡，超過1500棟建築受損，且仍有人被埋在瓦礫中，政府隨即宣布進入緊急狀態。

  • 委內瑞拉在6月24日晚間曾遭規模7.2與7.5兩起強震，重創首都卡拉卡斯及周邊地區，報導指出造成超過6300人罹難，災情十分嚴重。

  • 地質專家歐提茲表示，兩者都在板塊活動區，但成因不同：哥倫比亞屬納斯卡板塊隱沒到南美洲板塊下方；委內瑞拉則是南美洲板塊與加勒比板塊橫向錯動。

地震 委內瑞拉 哥倫比亞

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哥倫比亞7.4強震至少111死 總統宣布緊急狀態

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