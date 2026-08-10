哥倫比亞7.4強震至少111死 總統宣布緊急狀態

哥倫比亞城市馬尼薩萊斯，建築物在地震中遭受嚴重破壞。（新華社）

哥倫比亞 在美東時間10日早上8時34分發生7.4強震，這是哥國十年來最強地震 。根據英國廣播公司(BBC)，至少已造成111人死亡，數十人受傷、數百棟建築物受損。政府已宣布進入國家緊急狀態。

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅(Abelardo de la Espriella)表示，「當務之急是盡力營救那些仍受困瓦礫堆中的人們」。

美國地質調查局稱，震源深度107公里，震央位於該國西北部喬可省(Chocó)聖荷西德帕爾馬(San José del Palmar)以東約五公里，位於首都波哥大以西約400公里。波哥大和厄瓜多首都基明顯感受到搖晃。

強震重創哥倫比亞西部多座城市，其中包括佩雷拉(Pereira)、基布多(Quibdo)、卡利(Cali)和曼尼沙(Manizales)。隨著搜救隊伍持續在瓦礫堆中搜尋可能的生還者，遇難人數預計還會攀升。

災區照片顯示，卡利市一名男子逃離住處避難，地上布滿被地震震落的磚塊，居民的車被震落的磚塊砸毀。

社群媒體X平台一段影片顯示，人們徒手挖掘試圖救出受困者。卡利市長艾德發文表示：「我們已經和卡利所有救援組織在第一線救援，已請求波哥大市長和麥德林市長派遣救援隊支援。」

里薩拉爾達省省長帕蒂諾告訴當地電台，首府佩雷拉的一些建築物遭到「嚴重損壞」。他說：「情況非常嚴重。這些畫面令人震驚，有人受傷，建築物的外牆也倒塌。」

首都波哥大許多人逃往戶外避難，有人跪地祈禱。

哥倫比亞航空當局指出，受災地區的多座機場已暫停營運。

路透報導，喬可省省長柯多巴－庫里在社群平台Ｘ表示，地震造成人員受傷以及嚴重災損。她表示：「我們喬可省剛剛經歷一場大地震。我們很擔心餘震。雖然震央位於聖荷西德帕爾馬附近，但省會基布多有人員受傷及建築嚴重受損。我們已展開災損評估。」

此次地震遠至北方的巴拿馬也有明顯震感。哥倫比亞鄰國委內瑞拉6月24日接連發生7.2及7.5雙重強震，造成超過6100人罹難。

整個拉美地區的跨國救援與醫療資源面臨極大考驗。

哥倫比亞總統艾思普雷雅10日在首都波哥大了解地震災情，宣布進入國家緊急狀態，他也會前往災區視察。（新華社）