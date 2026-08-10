哥倫比亞7.4強震至少111死 總統宣布緊急狀態
哥倫比亞在美東時間10日早上8時34分發生7.4強震，這是哥國十年來最強地震。根據英國廣播公司(BBC)，至少已造成111人死亡，數十人受傷、數百棟建築物受損。政府已宣布進入國家緊急狀態。
哥倫比亞新任總統艾思普雷雅(Abelardo de la Espriella)表示，「當務之急是盡力營救那些仍受困瓦礫堆中的人們」。
美國地質調查局稱，震源深度107公里，震央位於該國西北部喬可省(Chocó)聖荷西德帕爾馬(San José del Palmar)以東約五公里，位於首都波哥大以西約400公里。波哥大和厄瓜多首都基明顯感受到搖晃。
強震重創哥倫比亞西部多座城市，其中包括佩雷拉(Pereira)、基布多(Quibdo)、卡利(Cali)和曼尼沙(Manizales)。隨著搜救隊伍持續在瓦礫堆中搜尋可能的生還者，遇難人數預計還會攀升。
災區照片顯示，卡利市一名男子逃離住處避難，地上布滿被地震震落的磚塊，居民的車被震落的磚塊砸毀。
社群媒體X平台一段影片顯示，人們徒手挖掘試圖救出受困者。卡利市長艾德發文表示：「我們已經和卡利所有救援組織在第一線救援，已請求波哥大市長和麥德林市長派遣救援隊支援。」
里薩拉爾達省省長帕蒂諾告訴當地電台，首府佩雷拉的一些建築物遭到「嚴重損壞」。他說：「情況非常嚴重。這些畫面令人震驚，有人受傷，建築物的外牆也倒塌。」
首都波哥大許多人逃往戶外避難，有人跪地祈禱。
哥倫比亞航空當局指出，受災地區的多座機場已暫停營運。
路透報導，喬可省省長柯多巴－庫里在社群平台Ｘ表示，地震造成人員受傷以及嚴重災損。她表示：「我們喬可省剛剛經歷一場大地震。我們很擔心餘震。雖然震央位於聖荷西德帕爾馬附近，但省會基布多有人員受傷及建築嚴重受損。我們已展開災損評估。」
此次地震遠至北方的巴拿馬也有明顯震感。哥倫比亞鄰國委內瑞拉6月24日接連發生7.2及7.5雙重強震，造成超過6100人罹難。
整個拉美地區的跨國救援與醫療資源面臨極大考驗。
根據報導，這起規模7.4地震已造成至少111人喪命、87人受傷，另有61棟建築倒塌、1575間房屋受損，災情相當嚴重。 當局已宣布進入國家緊急狀態，新任總統也表示將前往災區視察，並要求優先救援仍受困在瓦礫堆中的民眾。 美國地質調查所指出，震央位於哥倫比亞西部喬可地區，震源深度約110公里，皮瑞拉、基布多、卡利與曼尼沙等城市都受重創。
精華 FAQ
根據報導，這起規模7.4地震已造成至少111人喪命、87人受傷，另有61棟建築倒塌、1575間房屋受損，災情相當嚴重。
當局已宣布進入國家緊急狀態，新任總統也表示將前往災區視察，並要求優先救援仍受困在瓦礫堆中的民眾。
美國地質調查所指出，震央位於哥倫比亞西部喬可地區，震源深度約110公里，皮瑞拉、基布多、卡利與曼尼沙等城市都受重創。
上一則
川普向伊朗索取衝突賠償 和談前景再添變數
下一則