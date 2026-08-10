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230人擠一小船 非法移民橫渡英吉利海峽抵英 創單船人數新高

編譯羅方妤／即時報導
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一些非法移民2022年6月從法國搭乘小船橫渡英吉利海峽，中途被英國邊境部隊船隻攔...
一些非法移民2022年6月從法國搭乘小船橫渡英吉利海峽，中途被英國邊境部隊船隻攔截，送往英格蘭東南部的多佛港。（美聯社）

英國天空新聞報導，一艘載有約230名非法移民的小型船隻，10日清晨從法國海岸出發，成功橫渡英吉利海峽抵達英國，創下有紀錄以來單一小型船隻非法偷渡人數最多紀錄。

這次事件也打破上個月創下的165人單船紀錄。大量人員擠在不適合長途航行的小船上，進一步凸顯非法偷渡集團為增加獲利，將大批人員塞入船隻的危險做法。

天空新聞指出，今年至今已有1萬5049人共搭乘224艘小船，成功非法橫渡英吉利海峽。不過，截至8月9日，搭乘小船非法橫渡英吉利海峽的人數比去年同期減少42%。

英國極右派改革黨法拉吉在社群媒體X表示：「這再度證明，這類非法入侵行為是國家安全緊急事件。」

英國內政部一名發言人說：「這起最新事件展現犯罪集團採用魯莽且危險的策略，促成這些偷渡事件，他們將愈來愈多人塞在一艘不適合航行的小船中，持續將生命置於險境。但今年搭乘小船非法橫渡英吉利海峽的人數有所減少，7月非法橫渡人數也創下2020年以來最低，顯示我們處理此事正取得進展。但我們必須做得更多，因此我們與法國簽署一項按成果付費的協議，由英國出資，讓法國在他們的海灘增加40%執法人員。」

精華 FAQ

  • 這艘小型船隻載有約230名非法移民，成功從法國海岸橫渡英吉利海峽抵達英國，創下有紀錄以來單一小船載人數最多的偷渡紀錄。

  • 天空新聞指出，今年至今共有1萬5049人搭乘224艘小船成功偷渡英吉利海峽；不過到8月9日為止，總人數比去年同期減少42%，顯示整體數字有所下降。

  • 法拉吉稱這是國家安全緊急事件；英國內政部則批評犯罪集團將更多人塞入不適合航行的小船，並表示將與法國依成果付費協議，增加40%海灘執法人力。

偷渡 非法移民

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