親川普美國油企強闖鑽油 格陵蘭嚴厲警告 專家：美入侵第一步

格陵蘭居民曾發起多次抗議，表明不會出售格陵蘭。圖為民眾今年1月在格陵蘭島努克美國領事館前示威，反對將格陵蘭割讓給美國。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 親川普美國油企未獲許可，強行將鑽探設備運抵格陵蘭東岸。

親川普美國油企未獲許可，強行將鑽探設備運抵格陵蘭東岸。 重點二： 格陵蘭自治政府警告，所有勘探與登岸作業必須事前通報並核准。

格陵蘭自治政府警告，所有勘探與登岸作業必須事前通報並核准。 重點三：專家質疑此舉是美國介入甚至入侵格陵蘭的前期準備。

美國總統川普 屢次揚言要取得丹麥 自治領地格陵蘭 的主權，覬覦當地豐富的礦產與能源資源。英國衛報報導，一間與川普圈子關係密切的美國石油公司「格陵蘭能源」（Greenland Energy），竟在尚未取得當地政府許可的情況下，強行將鑽探物資及設備運抵格陵蘭東岸，準備在一處偏遠地區鑿井鑽油。此舉促使格陵蘭自治政府發出嚴正警告，強調所有勘探作業必須事先通報，並取得當局批准。國際事務專家更直言，這恐怕是美國「入侵」格陵蘭的第一步。

格陵蘭居民於7月發現在該島東岸的詹姆森地（Jameson Land），有拖船拉著駁船靠岸並卸下十多個裝有鑽探設備的貨櫃。格陵蘭自治政府隨即發布聲明警告，強調並未批准這批設備登岸，並指出相關企業的鑽探許可證早已過期，新證件仍在審核階段，所有未來的後勤運作必須在執行前事先通報，並獲礦產資源管理單位核可。

雖然當局暫未要求對方撤走設備，但嚴正要求必須取得許可才能動工。

「格陵蘭能源」於去年在美國德州成立，公司高層聲稱詹姆森地下方可能蘊藏價值高達1兆億美元的原油，並計畫投入6000萬美元鑽探兩口油井以驗證油藏。

該公司董事長兼最大股東史維茲（Larry Swets）與川普關係密切，但他強調該專案與美方吞併行動無關。儘管格陵蘭政府早在2021年出於環境考量已暫停核發新石油許可，但詹姆森地的探勘權原本由英國企業「80哩」（80 Mile）持有。格陵蘭能源計畫以資助探勘為條件取得該專案的大部分股權，然而，這項股權變更與探勘推進仍需獲得格陵蘭政府批准。

早在今年6月，格陵蘭能源代表在當地社區會議中，曾錯誤宣稱已取得登岸鑽井設備的許可，事後史維茲僅解釋是團隊的熱情導致溝通混淆。隨後格陵蘭能源致股東的信中提及，團隊近期與格陵蘭監管主管機關的會談具建設性，初期將改為僅鑽探一口油井，並對取得剩餘許可感到樂觀。該公司代表甚至透露，載有300個裝載鑽探設備貨櫃的船隻預定於9月12日自加拿大啟航，並規畫於10月展開鑽探作業。

為宣傳該專案，格陵蘭能源聘用右翼節目主持人拍攝紀錄片，並任命曾參與川普「金穹」導彈防禦計畫的退伍海軍軍官擔任董事。川普任命的格陵蘭特使、路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）亦揚言，格陵蘭最快明年就可能開始為美國生產石油。與此同時，川普也在其「真實社群」（Truth Social）平台貼出自己俯瞰格陵蘭村落的圖片，為相關行動造勢。

這起未經許可的強行登岸事件引發國際關注與擔憂，人權觀察組織前行政主任羅斯質疑川普入侵格陵蘭的行動是否已經開始；歷史學者與政策專家也警告，傳統的入侵行動往往始於類似的技術專案，藉此為前期準備提供正當理由，呼籲相關單位切勿允許此類違規行為繼續擴大。

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一家與美國總統川普有關聯的美國石油公司，正準備在格陵蘭一處偏遠地區鑿井鑽油；圖為格陵蘭。(美聯社)