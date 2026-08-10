跑道驚魂1周2起 ...雪梨機場空管人手短缺 捷星、卡達險撞機釀1傷

澳洲雪梨機場9日清晨一架捷星航空（Jetstar）班機與一架卡達航空（Qatar Airways）差點相撞。（取材自Ｘ@fl360aero）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雪梨機場捷星與卡達客機險些相撞，機組緊急煞車。

雪梨機場捷星與卡達客機險些相撞，機組緊急煞車。 重點二： 事件造成1名機組人員受傷，卡達客機拖車連接處受損。

事件造成1名機組人員受傷，卡達客機拖車連接處受損。 重點三：空管人手短缺釀連日延誤，2人遭停職並受藥酒測試。

澳洲 最繁忙的雪梨機場於9日早晨發生一起客機「險些相撞」的嚴重飛安事件。一架載有約180名乘客、準備飛往黃金海岸的捷星航空（Jetstar）班機，在滑行道上滑行時，機組人員赫然發現前方交叉滑行道附近有一架由牽引車拖曳的卡達航空（Qatar Airways） 客機，兩機一度相距僅數公尺。

綜合媒體報導，捷星機師被迫緊急煞車以避免碰撞，導致客艙內一名正在走動的機組人員受傷接受治療；卡達航空客機的起落架與牽引車連接處亦受到損壞。

澳洲運輸安全局（ATSB）已於9日對此事件正式展開調查，正積極蒐集兩架飛機及飛航管制的相關資料，並訪談機組人員與牽引車駕駛，同時呼籲現場目擊者提供影片以釐清事故原因。

捷星航空發言人強調，當時客機完全依照飛航管制指示行進，因另一架飛機極為貼近才緊急煞車。一名消息人士表示，初步資訊顯示負責拖曳卡達航空客機的牽引車並未遵循飛航管制指示。

事故發生後，涉事的一名空中交通管制員及一名牽引車操作員已遭停職，澳洲聯邦交通部長凱瑟琳·金（Catherine King）證實，兩人已被要求依標準程序接受強制藥物及酒精檢測。

這已是雪梨機場在一周內發生的第二起險相撞事件。上周在另一條跑道上，一架從坎培拉飛往雪梨的澳洲連接航空（QantasLink）班機，與一架從紐西蘭皇后鎮飛來的澳航（Qantas）班機亦險些相撞，澳洲運輸安全局當時指出該起事件涉及「協調機制失靈」。

一連串飛安風險背後，折射出雪梨機場長期面臨的飛航管制人力短缺問題。在9日事故發生的當天早上6時至8時，機場已實施營運限制以減少進出航班數量；而在此之前的7日與8日，機場已有逾250班航班因空管人手不足而延誤。

澳洲飛航服務公司（Airservices Australia）聲明表示，9日事故後已實施「起飛間隔」等空中交通流量管理措施，導致雪梨機場航班進一步延誤。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）對此表達高度擔憂，指出這不僅帶來嚴重的安全風險，也對經濟造成衝擊。他強調，不希望民眾因飛航管制員人數不足而面臨航班取消或延誤，並呼籲相關單位必須在西雪梨新機場啟用前解決人力荒問題，以免新機場運作後進一步加劇空管人員短缺的困境。

澳洲雪梨機場9日清晨一架捷星航空（Jetstar）班機與一架卡達航空（Qatar Airways）差點相撞。（取材自Ｘ@fl360aero）