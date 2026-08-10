「像一顆炸彈爆炸」 加野火失控撤2萬人 卑詩省進緊急狀態

加拿大野火快速蔓延，皇家騎警封路，引導民眾遠離「鮑德山脈」大火。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卑詩省野火在強風助長下迅速擴大，迫使逾2萬人緊急撤離。

卑詩省野火在強風助長下迅速擴大，迫使逾2萬人緊急撤離。 重點二： 全省約有1500名消防員對抗逾100起火災，並已宣布進入緊急狀態。

全省約有1500名消防員對抗逾100起火災，並已宣布進入緊急狀態。 重點三：當局稱火勢像炸彈爆炸且疑有縱火案，部分地區正受警方調查。

加拿大 西部卑詩省一處快速蔓延、延燒面積幾乎在一夜之間翻倍的野火 ，迫使逾2萬人連夜撤離後，當局8日宣布該省進入緊急狀態。

在炎熱乾旱的卑詩省，目前約有1500名消防人員合力對抗超過100起火災，全省已發布40項撤離命令及49項撤離警報；但酷熱及乾燥天氣加上強風，加大撲救難度。

中央社綜合法新社及路透報導，在強風助長下，「鮑德山脈」（Bald Range）大火7日深夜迅速擴大，迫使塞默蘭（Summerland）、皮奇蘭（Peachland）以及歐肯納根湖（Okanagan Lake）西側其他地區發布撤離命令。這一帶是卑詩省的主要葡萄酒產區，也是全加拿大第2大葡萄酒產區。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，隨著火舌逼近，法爾德（Faulder）社區有50多人必須搭乘直升機撤離。

卑詩省省長尹大衛（David Eby）8日透過聲明表示：「我們知道已有大量房屋和財產損失，也知道有些人在情勢迅速變化時受困。」

尹大衛還說，1名消防官員形容，火焰竄上約30公尺高的樹木，並再向上延伸約60公尺，而且火勢還形成自己的氣象系統，引發閃電，閃電又進一步助長火勢。尹大衛並形容這次野火「像一顆炸彈爆炸」，救援部門則指出，火場在一天內擴大數倍，可能已造成一人喪生。

卑詩省緊急事務管理及氣候應對廳長葛凱莉（Kelly Greene）宣布全省進入緊急狀態。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X發文，感謝消防員與第一線應變人員「不辭辛勞地守護民眾安全」。他表示：「聯邦政府已準備好協助並支持卑詩省政府進行相關工作。我心繫所有被迫撤離家園的人們，希望他們能儘快安全返家。」

卑詩省警方正就省內發生的多宗野火展開縱火調查，包括貝爾卡拉地區公園發生的野火，以及斯奎拉克斯安格爾蒙特路附近的3處野火，警方表示這些野火有可疑，3處野火相距約100米。

救火隊在加拿大卑詩省塞默蘭西北方嘗試撲滅野火。(路透)